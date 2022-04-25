Более 80% граждан считают "простых россиян" виновными во вторжении в Украину

Социологи отмечают рост веры в победу. Так в конце марта 91% верили в победу, а сейчас 93%. Более того, в конце марта 68% были абсолютно уверены в победе, а сейчас 72%.

В то же время увеличилась доля украинцев, которые считают, что война продлится несколько месяцев или и дольше - сейчас таких 59%, а три недели назад было 48%.

Из всех партнеров Украины абсолютное большинство украинцев довольны только помощью Польши (90%). Также большинство довольны помощью США (54% довольных против 41% недовольных), но недовольные помощью ЕС (41% против 53%, соответственно), Германии (24% против 69%) и НАТО (20% против 71%).

Опроса Info Sapiens проводился 18-19 апреля 2022 года среди 1034 респондентов по всей Украине кроме оккупированных Россией Крыма и Донбасса. Также опрос не охватывает украинцев, выехавших за границу, и жителей оккупированных населенных пунктов, где нет связи. Максимальная теоретическая погрешность не превышает 3,1%.