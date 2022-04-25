Більше 80% громадян вважають "простих росіян" винними у вторгненні в Україну

Соціологи відзначають зростання віри у перемогу. Так наприкінці березня 91% вірили в перемогу, а зараз 93%. Більше того, наприкінці березня 68% були абсолютно впевнені в перемозі, а зараз 72%.

Водночас збільшилась частка українців, які вважають, що війна триватиме кілька місяців або й довше - зараз таких 59%, а три тижні тому було 48%.

З усіх партнерів України абсолютна більшість українців задоволені тільки допомогою Польщі (90%). Також більшість задоволені допомогою США (54% задоволених проти 41% незадоволених), але незадоволені допомогою ЄС (41% проти 53%, відповідно), Німеччини (24% проти 69%) та НАТО (20% проти 71%).

Опитування Info Sapiens проводилося 18-19 квітня 2022 року серед 1034 респондентів по всій Україні крім окупованих Росією Криму та Донбасу. Також опитування не охоплює українців, що виїхали за кордон, і мешканців окупованих населених пунктів, де немає зв’язку. Максимальна теоретична похибка не перевищує 3,1%.