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Більше 80% громадян вважають "простих росіян" винними у вторгненні в Україну

Фото: 84% респондентів вважають "простих росіян" винними у вторгненні в Україну (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Абсолютна більшість респондентів (84%) вважають "простих росіян" винними у вторгненні в Україну. Наприкінці березня так вважали 79% респондентів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування компанії Info Sapiens.

Соціологи відзначають зростання віри у перемогу. Так наприкінці березня 91% вірили в перемогу, а зараз 93%. Більше того, наприкінці березня 68% були абсолютно впевнені в перемозі, а зараз 72%.

Водночас збільшилась частка українців, які вважають, що війна триватиме кілька місяців або й довше - зараз таких 59%, а три тижні тому було 48%.

З усіх партнерів України абсолютна більшість українців задоволені тільки допомогою Польщі (90%). Також більшість задоволені допомогою США (54% задоволених проти 41% незадоволених), але незадоволені допомогою ЄС (41% проти 53%, відповідно), Німеччини (24% проти 69%) та НАТО (20% проти 71%).

Опитування Info Sapiens проводилося 18-19 квітня 2022 року серед 1034 респондентів по всій Україні крім окупованих Росією Криму та Донбасу. Також опитування не охоплює українців, що виїхали за кордон, і мешканців окупованих населених пунктів, де немає зв’язку. Максимальна теоретична похибка не перевищує 3,1%.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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