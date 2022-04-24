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8 тысяч премиальных машин для России застряли в Бельгийском порту из-за санкций, - WSJ

Склад автомобилей (Фото: blg-logistics.com)
Автор: Константин Широкун

Около 8 тысяч премиальных автомобилей, предназначенных для российского рынка, заблокированы в бельгийском порту Зебрюгге в связи с санкциями, наложенными ЕС на Москву после ее вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wall Street Journal.

Автомобили, среди которых многие премиальные модели Lexus, Cadillac и Mercedes-Benz, прибыли из Азии в первую неделю апреля. Они должны были быть перегружены на другие суда и в дальнейшем следовать в Россию, но попали под санкции, которые запрещают экспортировать транспортные средства стоимостью более 50 тысяч евро.

Через Зебрюгге ежегодно перевозят более двух миллионов автомобилей. Директор автомобильного терминала порта Марк Адриансенс рассказал, что кроме люксовых автомобилей в порту остаются и другие товары, подпадающие под другие санкции.

Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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