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8 тисяч преміальних машин для Росії застрягли в бельгійському порту через санкції, - WSJ

Склад автомобілів (Фото: blg-logistics.com)
Автор: Константин Широкун

Близько 8 тисяч преміальних автомобілів, призначених для російського ринку, заблоковані в бельгійському порту Зебрюгге у зв'язку з санкціями, накладеними ЄС на Москву після її вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wall Street Journal.

Автомобілі, серед яких багато преміальні моделі Lexus, Cadillac і Mercedes-Benz, прибули з Азії в перший тиждень квітня. Вони мали бути перевантажені на інші судна і надалі прямувати до Росії, але потрапили під санкції, які забороняють експортувати транспортні засоби вартістю понад 50 тисяч євро.

Через Зебрюгге щорічно перевозять понад два мільйонів автомобілів. Директор автомобільного термінала порту Марк Адріансенс розповів, що крім люксових автомобілів в порту залишаються й інші товари, що підпадають під інші санкції.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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