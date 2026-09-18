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8 речей, про які згадують лише тоді, коли вимикають світло

09:30 18.09.2026 Пт
3 хв
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aimg Олена Ткаченко
8 речей, про які згадують лише тоді, коли вимикають світло Що вибрати для дому на випадок блек-ауту (фото: Freepik)
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У наших реаліях готуватися до відключень варто заздалегідь: запастися очевидними гаджетами, як-от, повербанком, зарядною станцією, іншими доступними джерелами альтернативного живлення. А також – звернути увагу на техніку, про яку згадують не в першу чергу, але вона може суттєво спростити побут за відсутності світла.

Що ж варто мати під рукою на цей випадок – РБК-Україна розбиралося разом із Фокстрот.

8 речей, про які згадують лише тоді, коли вимикають світлоАвтономність на будь-який випадок: від повербанка для смартфона до потужної зарядної станції для всього дому

Повербанк – щоб завжди залишатися на зв’язку. Втім, сучасний повербанк може живити не лише смартфон. Наприклад, XO 30K-65 (код товару на foxtrot.ua – 7227758, ціна – 2 499 грн) має ємність 30 000 мА/год, три USB-виходи, та потужність до 65 Вт, що підтримує заряджання ноутбуків.

Міні-UPS для роутера. Якщо обладнання вашого провайдера має резервне живлення, інтернет може працювати й під час відключення, але для цього потрібно забезпечити живлення роутера. ДБЖ XOKO WGP 8800mAh (код 7024327 за 1 999 грн) бере на себе цю задачу. Ємність 8800 мА/год і підтримка вихідної напруги 5, 9 та 12 В, тому його можна використовувати з різними моделями роутерів.

Акумуляторна настільна лампа PROOVE On Fleek (код 7200434 за 1 899 грн) має акумулятор ємністю 2200 мА/год. Її можна заздалегідь зарядити та використовувати під час відключення як автономне освітлення. Одного заряду вистачає приблизно на 6 годин роботи, а яскравість можна плавно регулювати залежно від ситуації.

Зарядна станція – коли потрібно підтримати роботу одразу кількох пристроїв. Вона може живити роутер, ноутбук, освітлення та іншу техніку, а за достатньої потужності – навіть окремі побутові прилади. Наприклад, Marstek Venus-E 2500Вт 5120 Вт/год LiFePO4 (код 7234898 за 74 999 грн) має ємність 5120 Вт/год і номінальну потужність 2500 Вт. Підтримує заряджання від мережі та сонячних панелей, а повністю зарядити її від мережі можна приблизно за дві години.

8 речей, про які згадують лише тоді, коли вимикають світлоГаджети, з якими відключення світла не завадять прибиранню, готовці та улюбленим справам

Ноутбук може стати під час відключення універсальним пристроєм як для роботи чи навчання, так і для перегляду фільму або серіалу. Тому тривала автономність у такій ситуації стає однією з ключових характеристик. Lenovo IdeaPad Slim 3 16IPH11 Luna Grey (код 7295203 за 41 999 грн) має 16-дюймовий IPS-дисплей, 16 ГБ оперативної пам’яті та SSD на 512 ГБ. Для моделі з акумулятором 50 Вт·год виробник заявляє до 22,8 години відтворення локального відео. Також підтримує швидку зарядку: 15 хвилин заряджання можуть забезпечити до 2 годин роботи.

Акумуляторний пилосос. Пил і крихти нікуди не зникають разом зі світлом. GORENJE SVC296449NMBL (код 7259017 за 9 999 грн) дозволяє швидко прибрати локальне забруднення без підключення до мережі. Це вертикальна та ручна модель для сухого прибирання зі споживаною потужністю 550 Вт, LED-підсвіткою і контейнером на 0,6 л.

Мультиварка або мультипіч забезпечить гарячою їжею навіть під час відключень, якщо вже є відповідне резервне живлення. Наприклад, мультипіч GORENJE AF1350DWB (код 7019433 за 3 999 грн) споживає 1350 Вт, тому для її роботи потрібна зарядна станція, здатна витримати таке навантаження. Варіант із меншим споживанням – мультиварка TEFAL RK321A34 на 750 Вт (код 6662002 за 4 999 грн). Вона має чашу на 5 л і 37 програм.

Якщо серед цих варіантів не знайшлося потрібної моделі, більше корисних пропозицій можна переглянути у магазинах Фокстрот, на сайті та в мобільному застосунку.

Знайти товари зі спеціальними пропозиціями допоможуть позначки "ХОЧ!" та "КрейзіХОЧ", а великі покупки можна оформити з оплатою частинами.

Зазначимо, що ціни актуальні на час і дату публікації. Детальні умови – на foxtrot.ua.

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