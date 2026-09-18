8 вещей, о которых вспоминают только тогда, когда отключают свет

В наших реалиях готовиться к отключениям стоит заранее: запастись очевидными гаджетами, такими как повербанк, зарядная станция или другие доступные источники альтернативного питания. А также – обратить внимание на технику, о которой вспоминают не в первую очередь, но она может существенно упростить быт в отсутствие света.

Что же стоит иметь под рукой на этот случай – РБК-Украина разбиралось вместе с Фокстрот .

Автономность на любой случай: от повербанка для смартфона до мощной зарядной станции для всего дома

Повербанк – чтобы всегда оставаться на связи. Впрочем, современный повербанк может питать не только смартфон. Например, XO 30K-65 (код товара на foxtrot.ua – 7227758, цена – 2 499 грн) имеет емкость 30 000 мА/ч, три USB-выхода, и мощность до 65 Вт, поддерживающая зарядку ноутбуков.

Мини-UPS для роутера. Если у оборудования вашего провайдера есть резервное питание, интернет может работать и во время отключения, но для этого нужно обеспечить питание роутера. ИБП XOKO WGP 8800mAh (код 7024327 за 1 999 грн ) берет на себя эту задачу. Емкость 8800 мА/ч и поддержка выходного напряжения 5, 9 и 12 В, поэтому его можно использовать с разными моделями роутеров.

Аккумуляторная настольная лампа PROOVE On Fleek (код 7200434 за 1 899 грн) имеет аккумулятор емкостью 2200 мА/час. Ее можно заранее зарядить и использовать при отключении как автономное освещение. Одного заряда хватает примерно на 6 часов работы, а яркость можно плавно регулировать в зависимости от ситуации.

Зарядная станция – когда нужно поддержать работу нескольких устройств. Она может питать роутер, ноутбук, освещение и другую технику, а при достаточной мощности даже отдельные бытовые приборы. Например, Marstek Venus-E 2500Вт 5120 Вт/ч LiFePO4 (код 7234898 за 74 999 грн) имеет емкость 5120 Вт/ч и номинальную мощность 2500 Вт. Поддерживает зарядку от сети и солнечных панелей, а полностью зарядить ее от сети можно примерно за два часа.

Гаджеты, с которыми отключение света не помешают уборке, готовке и любимым делам

Ноутбук может стать при отключении универсальным устройством как для работы, так и для просмотра фильма или сериала. Поэтому длительная автономность в такой ситуации становится одной из ключевых характеристик. Lenovo IdeaPad Slim 3 16IPH11 Luna Grey (код 7295203 за 41 999 грн) имеет 16-дюймовый IPS-дисплей, 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 512 ГБ. Для модели с аккумулятором 50 Втч производитель заявляет до 22,8 часа воспроизведения локального видео. Также поддерживает быструю зарядку: 15 минут подзарядки могут обеспечить до 2 часов работы.

Аккумуляторный пылесос. Пыль и крошки никуда не исчезают вместе со светом. GORENJE SVC296449NMBL (код 7259017 за 9 999 грн) позволяет быстро убрать локальное загрязнение без подключения к сети. Это вертикальная и ручная модель для сухой уборки с потребляемой мощностью 550 Вт, LED подсветкой и контейнером на 0,6 л.

Мультиварка или мультипечь обеспечит горячей едой даже при отключении, если уже есть соответствующее резервное питание. Например, мультипечь GORENJE AF1350DWB (код 7019433 за 3 999 грн) потребляет 1350 Вт, поэтому для ее работы нужна зарядная станция, способная выдержать такую нагрузку. Вариант с меньшим потреблением – мультиварка TEFAL RK321A34 на 750 Вт (код 6662002 за 4999 грн). Она имеет чашу на 5 л и 37 программ.