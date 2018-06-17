8 июня в Киеве состоялся Первый агропромышленный инвестиционный вечер

8 июня 2018 года в Киеве, на речном лайнере Rosa Victoria, впервые в Украине состоялся Агропромышленный инвестиционный вечер - уникальная коммуникационная платформа Украины с фокусом на привлечение инвестиций в сферу аграрной промышленности. Организатор Форуму - A7 CONFERENCES. Официальный перевозчик - Turkish Airlines, Инвестиционный партнер - A7 CAPITAL. В рамках выставки - АГРО-2018. Юридический партнер - AVELLUM. Алкогольный партнер вечера - Glenfiddich.

Эксклюзивное мероприятие в Украине объединило представителей международных инвестиционных компаний, финансовых учреждений и украинские аграрные компании. Впервые мероприятие подобного уровня проходило на речном лайнере и обеспечило тесное общение участников в приятной и непринужденной атмосфере. Основным акцентом инвестиционного вечера было привлечение финансов и инвестиций в АПК Украины, поэтому дискуссии были организованы таким образом, чтобы состоялся диалог между представителями агросектора Украины и представителями финансовых и инвестиционных учреждений.

Мария Барабаш, Президент, A7 CAPITAL, отметила: "Впервые в Украине происходит подобное мероприятие - инвестиционный вечер на лайнере, где в приятной атмосфере инвесторы, финансисты и аграрии могут обсудить перспективы финансирования агросектора Украины. Идея сделать такое мероприятие возникла давно, но формат очень новый для украинской бизнес-среды, но как видно из отзывов участников - все прошло очень удачно, и такой формат понравился нашим коллегам и партнерам. Уже в планах следующие мероприятия подобного формата - энергетический инвестиционный вечер, инфраструктурный энергетический вечер, и другие."

Мероприятие проходило по правилам Chatham House, то есть абсолютной анонимности, без представителей СМИ, онлайн-трансляции и тому подобное. Однако ведущие финансисты, представители инвестиционных компаний и аграрного сектора прокомментировали мероприятие, поделились впечатлениями, и подвели итоги Agricruise '18.

Дмитрий Татарка, Начальник Управления по работе с предприятиями АПК, АО "Укрэксимбанк", прокомментировал: "Перспективы роста потребности в продовольствии в мире, а также необходимость увеличения эффективности украинского АПК и развития его экспортного потенциала нуждается в долгосрочных инвестициях в проекты по переработке, инфраструктуре и т.д, финансирование которых является одним из ключевых задачи государственного Укрэксимбанка, в том числе в рамках совместных программ с международными финансовыми организациями (МБРР, ЕИБ, ЕБРР и т.п.) и с использованием широкого круга документарных операций. В ближайшей перспективе заработает еще и национальное экспортно-кредитное агентство, которое внедрит дополнительные страховые инструменты для поддержки украинских экспортеров аграрной продукции."

"Коммерческие, в первую очередь иностранные, банки имеют сегодня хороший уровень ликвидности для дальнейшего роста финансирования, при этом агроиндустрия является приоритетной и агрокомпании уже составляют около половины всего кредитного портфеля банков. Недостаток финансирования чувствуется среди средних и мелких агрокомпаний, но большинство банков работают в этом направлении, и мы ожидаем, что текущий дефицит в этом сегменте будет также снижаться. Основным сдерживающим фактором дальнейшего роста кредитования является рынок земли, который позволит агрокомпаниям привлекать как дополнительные инвестиции, так и долгосрочное финансирование банков." - рассказал Артем Гавришин, Директор Центра по работе с крупными корпоративными клиентами АПК, Ukrsibbank - BNP Paribas Group.

Юрий Серафин​, Начальник коммерческого управления, Credit Agricole Bank, поделился впечатлениями после инвестиционного вечера: "Мы уверены, что всем участникам было полезно узнать и сравнить стратегии и политики крупнейших международных и ведущих украинских банков по финансированию агросектора. Кроме того, банкам нечасто удается встретиться вместе и обсудить общие проблемы. Agricruise '18: Agrinvestnight подарил нам всем такую возможность. Цель банка Crédit Agricole - создавать добавленную стоимость для агросектора Украины и способствовать его развитию."

На агропромышленном инвестиционном вечере была эксклюзивная возможность встретить потенциального инвестора и финансового партнера с активами более 5 млрд. долл. для развития бизнеса, найти потенциального партнера или проект для финансирования. Ольга Трофимцева, Заместитель Министра по вопросам европейской интеграции, Министерство аграрной политики и продовольствия Украины, подытожила: "Украинский АПК сегодня является одним из самых мощных секторов экономики, который быстро развивается и который является чрезвычайно привлекательным для иностранных инвесторов. При этом, для быстрой и эффективной реализации имеющегося потенциала аграрной отрасли, необходим прямой и открытый диалог со всеми стейкхолдерами, включая иностранных инвесторов, международные финансовые учреждения и представителей крупного, среднего и малого агробизнеса. Проведенный Agricruise '18: Agrinvestnight стал прекрасной площадкой, на базе которого участники имели возможность обсудить важные вопросы отрасли, которые касаются не только инвестирования."

Наталья Буткова-Витвицкая, Директор департамента малого и среднего бизнеса, Ощадбанк, отметила: "Агросектор занимает важное место в экономике Украины. К сожалению, на данный момент Украина использует часть потенциала в этом направлении. Для дальнейшего развития агросектора необходима поддержка со стороны государства в части различных программ компенсации расходов и банков в части финансирования развития предприятий агросектора. Ощадбанк входит в тройку банков, которые имеют наибольший кредитный портфель в агросекторе. В общем кооперация государства и банков в части поддержки предприятий агросектора является залогом создания мощного сектора экономики Украины и обеспечит их конкурентоспособность на мировом рынке сельскохозяйственной продукции."

Программа вечера состояла из двух Hard Talk секций. Первая секция "Взгляд международных и отечественных инвесторов на агропромышленный сектор Украины" сосредоточилась на инвестиционных возможностях агросектора, докладчиками были представители крупных инвестиционных компаний, которые рассказывали о перспективах финансирования украинских аграрных проектов. Докладчиками второй секции "Взгляд коммерческих банкиров на агропромышленный сектор Украины" были ведущие банкиры и финансисты, которые в своих выступлениях ориентировались на финансирование АПК.

"Украинские компании, которые одни из первых разобрались в сложной перипетии международных правил и требований ("Нибулон", Кернел, Агропросперис Банк и многие другие), работают по самым высоким международным стандартам и в глобальной конкурентной пространстве занимают ведущие позиции. Именно эти компании проводят постоянное обучение собственных кадров как в Украине, так и за рубежом. В результате новое поколение наемных работников все плотнее сотрудничает с международными финансовыми институтами, где сложилась следующая картина. Самые мощные организации как Европейский банк реконструкции и развития, Международная финансовая корпорация, Всемирный банк Украины, Международный валютный фонд, также имеют новые поколения кадров, способных понимать потребности аграриев и найходить инструменты для удовлетворения потребностей. Именно международные компании принесли цивилизованные способы коммуникации между всеми игроками рынка.» – делится впечатлениями Николай Горбачев, Директор, Soufflet Group; Президент, Украинская зерновая ассоциация (УЗА).

Елена Волошина, Руководитель деятельности IFC в Украине, Международная финансовая корпорация (IFC), добавила: "Агросектор сегодня - мотор украинской экономики. Экспорт растет, и чтобы он рос и дальше, и весь сектор был сильнее, необходимо инвестировать в увеличение добавленной стоимости нашего экспорта, логистику и инфраструктуру. IFC - один из крупнейших иностранных инвесторов в сектор. На сегодня мы уже инвестировали более $ 1 млрд. И мы продолжаем инвестировать. Например, в мае и июне мы подписали проектов почти на $ 60 млн."

Среди спикеров: Ольга Трофимцова, Заместитель Министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам европейской интеграции; Елена Волошина, Руководитель деятельности IFC в Украине, Международная финансовая корпорация (IFC); Мария Барабаш, Президент, A7 CAPITAL; Соучредитель, СУП; Александр Иснюк, Заместитель директора департамента корпоративного банкинга, АБ УКРГАЗБАНК; Руслан Спивак, Директор департамента корпоративных продуктов и партнерства, Райффайзен Банк Аваль; Дмитрий Татарко Начальник Управления по работе с предприятиями АПК, АО "Укрэксимбанк"; Наталья Буткова-Витвицкая, Директор департамента малого и среднего бизнеса, Ощадбанк; Леся Кузьменко, Заместитель директора, Старший банкир, Агробизнес, ЕБРР; Жан-Эрик де Загон, Глава представительства в Украине, Европейский инвестиционный банк (ЕИБ); Алексей Ступак, Директор департамента развития корпоративного бизнеса, Credit Agricole Bank Ukraine; Глеб Бондарь, старший партнер, AVELLUM; Николай Горбачев, Директор, Soufflet Group; Президент, Украинская зерновая ассоциация (УЗА); Артем Гавришин, Директор Центра по работе с крупными корпоративными клиентами АПК, Ukrsibbank - BNP Paribas Group и другие.

Организатор Форуму - A7 CONFERENCES. Официальный перевозчик - Turkish Airlines, Инвестиционный Партнер - A7 CAPITAL. Партнер деловых поездок - AirLife. В рамках выставки - АГРО-2018. Юридический партнер - AVELLUM. Алкогольный партнер вечера - Glenfiddich. Эксклюзивный ТВ-Партнер - Первый деловой телеканал. Генеральный Информационный Партнер - РБК Украина. Генеральный Новостной Партнер - Интерфакс-Украинa. Генеральный Радио Партнер - радио "Голос столицы". Генеральный Деловой Медиа-Партнер - Фокус. Деловой Медиа-Партнер - журнал "Бизнес". Информационный Аналитический Партнер - ЛИГА:ЗАКОН. Медиа-Партнеры: Новое время, Экология предприятия, Liga.net, Международный журнал "Судоходство", журнал "Терминал", Agroreview, Agrochart. При поддержке: Американская торговая палата, Киевская торговая палата, Британско-украинская торговая палата, Kyiv Post, Рада предпринимателей при КМУ, Союз Украинских Предпринимателей и другие.

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