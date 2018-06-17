8 червня у Києві відбувся Перший агропромисловий інвестиційний вечір

8 червня 2018 року у Києві, на річковому лайнері Rosa Victoria, вперше в Україні відбувся Агропромисловий інвестиційний вечір - унікальна комунікаційна платформа Україні з фокусом на залучення інвестицій в сферу аграрної промисловості. Організатор Форуму - A7 CONFERENCES. Офіційний перевізник - Turkish Airlines, Інвестиційний партнер - A7 CAPITAL. В рамках виставки - АГРО-2018. Юридичний партнер - AVELLUM. Алкогольний партнер вечора - Glenfiddich.

Ексклюзивний захід в Україні об’єднав представників міжнародних інвестиційних компаній, фінансових установ та українські аграрні компанії. Вперше захід подібного рівня відбувався на річковому лайнері, що забезпечило тісне спілкування учасників у приємній та невимушеній атмосфері. Основним акцентом інвестиційного вечора було залучення фінансів та інвестицій в АПК України, тому дискусії були організовані таким чином, щоб відбувся діалог між представниками агросектору України та представниками фінансових та інвестиційних установ.

Марія Барабаш, Президент, A7 CAPITAL, зазначила: "Вперше в Україні відбувається подібний захід - інвестиційний вечір на лайнері, де в приємній атмосфері інвестори, фінансисти та аграрії можуть обговорити перспективи фінансування агросектору України. Ідея зробити такий захід виникла давно, але формат дуже новий для українського бізнес-середовища, проте як видно з відгуків учасників - все пройшло дуже вдало, і такий формат сподобався нашим колегам та партнерам. Вже є в планах наступні заходи такого формату - енергетичний інвестиційний вечір, інфраструктурний енергетичний вечір, тощо."

Захід відбувався за правилами Chatham House, тобто абсолютної анонімності, без представників медіа, онлайн-трансляції тощо. Проте провідні фінансисти, представники інвестиційних компаній та аграрного сектору прокоментували захід, поділилися враженнями та підбили підсумки Agricruise ’18.

Дмитро Татарко, Начальник Управління по роботі з підприємствами АПК, АТ "Укрексімбанк", прокоментував: "Перспективи зростання потреби у продовольстві у світі, а також необхідність збільшення ефективності українського АПК та розвитку його експортного потенціалу потребують довгострокових інвестицій у проекти з переробки, інфраструктури тощо, фінансування яких є одним з ключових завдань державного Укрексімбанку, в тому числі в рамках спільних програм з міжнародними фінансовими організаціями (МБРР, ЄІБ, ЄБРР тощо) та з використанням широкого кола документарних операцій. У найближчій перспективі запрацює й національне експортно-кредитне агентство, яке запровадить додаткові страхові інструменти на підтримку українських експортерів аграрної продукції."

"Комерційні, в першу чергу іноземні, банки сьогодні мають хороший рівень ліквідності для подальшого зростання фінансування, при цьому агроіндустрія є пріоритетною і агрокомпанії вже складають близько половини всього кредитного портфелю банків. Брак фінансування відчувається серед середніх та малих агрокомпаній, але більшість банків працюють у цьому напрямку і ми очікуємо, що подібна ситуація зміниться. Основним стримувальним фактором подальшого зростання кредитування є ринок землі, котрий дозволить агрокомпаніям залучити як додаткові інвестиції, так і довгострокове фінансування банків." - розповів Артем Гавришин, Директор Центру по роботі з крупними корпоративними клієнтами АПК, Ukrsibbank.

Юрій Серафин​, Начальник комерційного управління, Credit Agricole Bank, поділився враженнями після інвестиційного вечора: "Ми впевнені, що усім учасникам було корисно дізнатися та порівняти стратегії та політики найбільших міжнародних та провідних українських банків стосовно фінансування агросектору. Крім того, банкам нечасто вдається зустрітися разом та обговорити спільні проблеми. Agricruise '18: Agrinvestnight подарував нам усім таку можливість. Мета банку Crédit Agricole - створювати додану вартість для агросектору України та сприяти його розвитку."

На агропромисловому інвестиційному вечорі була ексклюзивна можливість зустріти потенціального інвестора та фінансового партнера з активами понад 5 млрд. дол. для розвитку бізнесу, знайти потенційного партнера або проект для фінансування. Ольга Трофімцева, Заступниця Міністра з питань європейської інтеграції, Міністерство аграрної політики та продовольства України, підсумувала: "Український АПК сьогодні є одним з найпотужніших секторів економіки, який швидко розвивається і який є надзвичайно привабливим для іноземних інвесторів. При цьому, для швидкої та ефективної реалізації наявного потенціалу аграрної галузі, необхідний прямий та відкритий діалог з усіма стейкхолдерами, включаючи іноземних інвесторів, міжнародні фінансові установи та представників великого, середнього і малого агробізнесу. Проведений Agricruise '18: Agrinvestnight став чудовим майданчиком, на базі якого учасники мали можливість обговорити важливі питання галузі, які стосуються не лише інвестування."

Наталія Буткова-Вітвицька, Директор департаменту малого та середнього бізнесу, Ощадбанк, зазначила: "Агросектор займає важливе місце у економіці України. На жаль, на даний момент Україна використовує частину потенціалу в цьому напрямку. Для подальшого розвитку агросектору необхідна підтримка з боку держави в частині різноманітних програм компенсації витрат та банків в частині фінансування розвитку підприємств агросектору. Ощадбанк входить у трійку банків, які мають найбільший кредитний портфель в агросекторі. Загалом кооперація держави та банків в частині підтримки підприємств агросектору є запорукою створення потужного сектору економіки України та забезпечить їх конкурентоспроможність на світовому ринку сільськогосподарської продукції."

Програма вечора складалася з двох Hard Talk секцій. Перша секція "Погляд міжнародних та вітчизняних інвесторів на агропромисловий сектор України" зосередилася на інвестиційних можливостях агросектору, доповідачами були представники крупних інвестиційних компаній, які розповідали про перспективи фінансування українських аграрних проектів. Доповідачами другої секції "Погляд комерційних банкірів на агропромисловий сектор України" були провідні банкіри та фінансисти, які у своїх виступах орієнтувалися на фінансування АПК.

"Українські компанії, які одні з перших розібралися в складній перипетії міжнародних правил і вимог («Нібулон», Кернел, Агропросперіс Банк і багато інших), працюють за самими високими міжнародними стандартами і в глобальному конкурентному просторі займають провідні позиції. Саме ці компанії проводять постійне навчання власних кадрів як в Україні, так і за кордоном. В результаті нова генерація найманих працівників все щільніше та щільніше співпрацює з міжнародними фінансовими інституціями, де склалась наступна картина. Найпотужніші організації як Європейський банк реконструкції та розвитку, Міжнародна фінансова корпорація, Світовий банк України, Міжнародний валютний фонд, також мають нові покоління кадрів, здатних розуміти потреби аграріїв та знайти інструменти для задоволення потреб. Саме міжнародні компанії принесли цивілізовані способи комунікації між усіма гравцями ринку." - ділиться враженнями Микола Горбачов​, Директор, Soufflet Group; Президент, Українська зернова асоціація (УЗА).

Олена Волошина, Керівник діяльності IFC в Україні, Міжнародна фінансова корпорація (IFC), додала: "Агросектор сьогодні - мотор української економіки. Експорт зростає, і щоб він ріс і далі, і весь сектор був сильнішим, необхідно інвестувати у збільшення доданої вартості нашого експорту, логістику та інфраструктуру. IFC - один із найбільших іноземних інвесторів у сектор. На сьогодні ми вже інвестували понад $ 1 млрд. І ми продовжуємо інвестувати. Наприклад, в травні і червні ми підписали проектів майже на $ 60 млн."

Серед інших спікерів інвестиційного вечору: Олександр Існюк, Заступник директора департаменту корпоративного банкінгу, АБ УКРГАЗБАНК; Руслан Співак, Директор департаменту корпоративних продуктів та партнерства, Райффайзен Банк Аваль; Леся Кузьменко, Заступник директора, Старший банкір, Агробізнес, ЄБРР; Жан-Ерік де Загон, Голова представництва в Україні, Європейський інвестиційний банк (ЄІБ); Гліб Бондар, старший партнер, AVELLUM.

Організатор Форуму - A7 CONFERENCES. Офіційний перевізник - Turkish Airlines, Інвестиційний Партнер - A7 CAPITAL. Партнер з ділових поїздок - AirLife. В рамках виставки - АГРО-2018. Юридичний партнер - AVELLUM. Алкогольний партнер вечора - Glenfiddich. Ексклюзивний ТВ-Партнер - Перший діловий телеканал. Генеральний Інформаційний Партнер - РБК Україна. Генеральний Новинний Партнер - Інтерфакс-Українa. Генеральний Радіо Партнер - радіо "Голос столиці". Генеральний Діловий Медіа-партнер - Фокус. Діловий Медіа-партнер - журнал "Бізнес". Інформаційний Аналітичний Партнер - ЛІГА:ЗАКОН. Медіа-партнери: Новое время, Екологія підприємства, Liga.net, Міжнародний журнал "Судоходство", журнал "Термінал", Agroreview, Agrochart. За підтримки: Американська торгівельна палата, Kyiv Post, Рада підприємців при КМУ, Спілка Українських Підприємців, тощо.

Підсумкові фото та відгуки можна знайти на сайті: a7conf.com/agri

Додаткова інформація за тел.: +38 044 227 27 77, +38 096 515 43 90, victoria@a7-group.com (контактна особа: Вікторія Щербатюк, менеджер з комунікацій).