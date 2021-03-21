Синоптики рассказали об улучшении погоды в Украине, но снег с дождем остаются: где именно

Погода в Украине в воскресенье, 21 марта, будет преимущественно теплая, и осадки - дожди и мокрый снег - ожидаются только местами в некоторых регионах. Ветер будет несильный. При этом на отдельных участках дорог будет гололедица.

В центральных регионах будет переменная облачность, без осадков. В Винницкой, Кировоградской и Черкасской областях температура воздуха в дневное время ожидается около +5... +8 градусов, а ночью будет от -6 до -3 градусов. В Днепропетровской и Полтавской областях столбики термометров покажут около +4... +7 градусов днем, а ночью прогнозируется от -4 до +1 градуса.

На Западе Украины переменная облачность, без осадков. Во Львовской области температура воздуха днем будет около +6... +9 градусов, в темное время суток ожидается около -7... -4 градусов. В Ровенской и Волынской областях температура воздуха днем от +4 до +7 градусов, а ночью от -6 до -3 градусов. В Ивано-Франковской, Хмельницкой и Тернопольской областях градусники покажут днем от +5 до +8 градусов, в ночное время ожидается около -8... -5 градусов. В Черновицкой области днем будет около +6... +9 градусов, ночью от -8 до -5 градусов. На Закарпатье температура воздуха днем от +6 до +9 градусов, ночью от -6 до -3 градусов.

В северных регионах переменная облачность, без осадков. В Житомирской области будет сухо, температура воздуха днем +5...+8 градусов, а ночью -6...-3 градусов. В Киевской, Сумской и Черниговской областях градусники покажут днем около +4... +7 градусов, а в ночное время ожидается около -4... -1 градус.

На Востоке Украины переменная облачность, осадки будут, но несущественные. В Харьковской области температура воздуха днем +4... +7 градусов, ночью -4... -1 градус. В Донецкой и Луганской областях ожидается местами дождь с мокрым снегом, температура воздуха днем +5... +8 градусов, а ночью -4... -1 градус.

В южных регионах переменная облачность, без осадков. В Запорожской, Херсонской и Одесской областях температура воздуха днем +5... +8 градусов, ночью от -4 до -1 градуса. В Николаевской области столбики термометров днем покажут около +6... +9 градусов, ночью от -5 до -2 градусов. В Крыму температура воздуха днем от +7 до +10 градусов, ночью от -1...+2 градусов.