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Более 8,5 тысяч ромов получили украинский паспорт за три года, - МВД

Новости » Общество    21.11.2018 - 21:30
Более 8,5 тысяч ромов получили украинский паспорт за три года, - МВД
Фото: ромы (УНИАН)

Отсутствие идентификационных документов у ромов приводит к росту преступности

За последние три года около 8,5 тысяч ромов получили украинские паспорта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел (МВД) Украины.

Как отмечается, основными проблемами, которые приводят к осложнениям в получении ромами идентификационных документов являются сложность получения свидетельств о рождении и документов, подтверждающих принадлежность к гражданству Украины.

"Эффективное сотрудничество и совместные усилия миграционной службы, Министерства юстиции, местных органов власти, ромских медиаторов, представителей неправительственных и международных организаций, обусловливают постоянный рост количества фактов успешного документирования ромов в последние годы. Только в течение последних трех лет в Украине около 8,5 тысяч ромов получили паспорт гражданина Украины", - говорится в сообщении.

В МВД отмечают, что отсутствие идентификационных документов приводит к нарушениям прав человека и росту преступности. Именно поэтому документирование ромов должно быть одним из главных приоритетов не только миграционной службы и других органов власти, но и местных общин, где компактно проживают ромы.

Напомним, 23 июня группа неизвестных в масках на окраине Львова напала на лагерь, в котором проживали ромы. В результате нападения один человек погиб, еще четверо травмированы.

Нападение на лагерь ромов осудило посольство США в Украине. С аналогичной реакцией выступили в Совете Европы, осудив убийство рома и призвав украинскую власть "увеличить усилия для противостояния радикалам".

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