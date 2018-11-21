Більше 8,5 тисяч ромів отримали український паспорт за три роки, - МВС

Фото: роми (УНІАН)

Відсутність ідентифікаційних документів у ромів призводить до зростання злочинності

За останні три роки близько 8,5 тисяч ромів отримали українські паспорти. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ (МВС) України.

Як зазначається, серед основних проблем, які призводять до ускладнень в отриманні ромами ідентифікаційних документів є складність отримання свідоцтв про народження та документів, які підтверджують належність до громадянства України.

"Ефективна співпраця та спільні зусилля міграційної служби, Міністерства юстиції, місцевих органів влади, ромських медіаторів, представників неурядових та міжнародних організацій, зумовлюють постійне зростання кількості фактів успішного документування ромів в останні роки. Лише протягом останніх трьох років в Україні близько 8,5 тисяч ромів отримали паспорт громадянина України", - йдеться в повідомленні.

У МВС наголошують, що відсутність ідентифікаційних документів призводить до порушень прав людини та зростання злочинності. Саме тому документування ромів має бути одним з головних пріоритетів не лише міграційної служби та інших органів влади, але й місцевих громад, де компактно проживають роми.

Нагадаємо, 23 червня група невідомих в масках на околиці Львова напала на табір, в якому проживали роми. В результаті нападу одна особа загинула, ще четверо травмовані.

Напад на табір ромів засудило посольство США в Україні. З аналогічною реакцією виступили в Раді Європи, засудивши вбивство рома і закликавши українську владу "збільшити зусилля для протистояння радикалам".