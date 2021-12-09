79% українців не підтримують чи не визначились із питанням заборони шиферу в Україні, - опитування

Компанія Pollster провела соціологічне дослідження, метою якого було з'ясувати ставлення українців, які проживають у сільській місцевості, до пропозиції щодо заборони використання шиферу, а також дізнатися, чому українці віддають перевагу саме цьому матеріалу та наскільки широко використовують цей покрівельний матеріал в селі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на відповідне опитування УНІАН.

Опитування проводилося серед мешканців сільської місцевості, які є основними споживачами шиферу

Отже, 46% опитаних респондентів не підтримують ідею про заборону шиферу, 33% респондентів не визначилися зі своїм ставленням до питання та лише 22% - підтримують пропозицію про заборону. Схожі результати отримані й щодо сприйняття небезпеки шиферу для здоров'я: 49% респондентів вважають його безпечним матеріалом, 27% - таким, що становить небезпеку, а майже чверть українців (24%) поки що не визначилися з відповіддю на це питання.

Водночас використовують дану покрівлю хоча б на одній із будівель у своїх господарствах 9 із 10 опитаних (89%), а для 67% це взагалі основний матеріал для покриття даху. Ціна (48%), довговічність (44%) та міцність (32%) - основні названі респондентами причини вибору саме шиферу, а не альтернативних видів покрівлі. Цікаво, що лише для 17% респондентів вирішальним чинником є ​​екологічність.

Результати проведеного опитування відображають думку респондентів щодо того, чи справді заборона шиферу - виважений та виправданий крок для України.

Згідно з експертними даними, близько 60% відсотків покрівельного фонду в країні покрито шифером. Усього більш ніж за столітню історію на дахах встановлено понад 1 млрд. кв. метрів шиферу. На підприємствах з виробництва шиферу та суміжних галузях задіяно сотні працівників. При цьому дані щодо захворюваності населення від використання шиферу відсутні.