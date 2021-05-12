77% украинцев поддерживают проведение земельного референдума, - "Рейтинг"

79% граждан выступают против распродажи земли иностранцам, стартующей уже с 1 июля. Абсолютное большинство украинцев считает, что этот вопрос должен решаться на всеукраинском референдуме.

Опрос был проведен 23-27 апреля 2021 года во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Опрошено 2000 респондентов. Ошибка репрезентативности не превышает 2,2%.

Наиболее единодушны же украинцы в вопросе целесообразности распродажи отечественных черноземов иностранцам. 79% выступают против такой политики. Поддерживают эту идею лишь 15%.

16% - не поддерживают такой инициативы. 58% граждан однозначно готовы принять в таком референдуме участие, 17% - скорее всего примут участие, 20% - планируют проигнорировать.

Согласно результатам опроса, 77% украинцев убеждены, что решение о введении в Украине рынка купли/продажи земель сельскохозяйственного назначения должно приниматься на всеукраинском референдуме.

Напомним, ранее сообщалось, что "Батькивщина" начала подготовку всеукраинского референдума о недопустимости распродажи сельскохозяйственной земли. К инициативной группе, которая будет собирать подписи по всей Украине, уже присоединились более 12 тысяч человек.

Как известно, Верховная рада одобрила во втором чтении законопроект №2194, который позволяет передать земли за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность. Этот закон парламентарии рассматривали с 16 марта, из-за чего работа ВР была заблокирована и другие вопросы нардепы рассматривали на внеочередных заседаниях.

Единственной фракцией, которая не дала за изменения в Земельный кодекс ни одного голоса, была "Батькивщина" Юлии Тимошенко. Лидер партии назвала это голосование "черным днем в истории Украины", а референдум - "единственным способом защитить землю от распродажи".