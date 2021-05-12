77% українців підтримують проведення "земельного" референдуму, - "Рейтинг"

Згідно з результатами опитування, 77% українців переконані, що рішення про запровадження в Україні ринку купівлі/продажу земель сільськогосподарського призначення повинно ухвалюватися на всеукраїнському референдумі.

16% - не підтримують такої ініціативи. 58% громадян однозначно готові взяти у такому референдумі участь, 17% - радше за все візьмуть участь, 20% - планують проігнорувати.

Найбільш одностайні ж українці в питанні доцільності розпродажу вітчизняних чорноземів іноземцям. 79% виступають проти такої політики. Підтримують цю ідею лише 15%.

Опитування було проведено 23-27 квітня 2021 року в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Опитано 2000 респондентів. Помилка репрезентативності не перевищує 2,2%.