"77 - Енергія життя": Михайло Поплавський презентував понад 60 книг та електронну бібліотеку

Презентація відбулася у Київському університеті культури в межах ювілейного проєкту "77- Енергія життя".

Відтепер електронний каталог книг розміщений на офіційному сайті Михайла Поплавського, де всі охочі зможуть ознайомитися з ними.

Презентація електронної бібіліотеки Михайла Поплавського (фото: instagram.com/poplavskiy_michail)

Бібліографія автора охоплює різні періоди його творчої, управлінської та педагогічної діяльності. Це підручники й навчальні посібники, історико-публіцистичні праці, енциклопедичні та автобіографічні видання, книги про українську культуру, шоу-бізнес, національні проєкти, лідерство й особистісний розвиток.

Книги, що зберігають історію

Серед знакових праць - "Антологія сучасної української естради" (2003; перевидання - 2004, 2009). У ній зібрано творчі біографії виконавців і музичних колективів, матеріали про композиторів, поетів-піснярів і продюсерів, дискографії, цікаві факти та історії з життя представників українського шоу-бізнесу.

Важливе місце посідає двотомна історико-публіцистична праця "Енциклопедія незалежності у документах і фактах". Перший том охоплює 1990-2006 роки, другий - 2007-2021 роки. У книгах простежується хронологія становлення незалежної України крізь призму діяльності Університету культури, його ректора, публікацій у засобах масової інформації та відеоархівів.

Це документальне свідчення суспільних, культурних і медійних трансформацій, що дає змогу простежити події та процеси, які впливали на розвиток сучасної України.

Окремий напрям - масштабні культурні, телевізійні та мистецькі проєкти, засновником, ідейним натхненником і продюсером яких є Михайло Поплавський.

Зокрема, книга "Національні проєкти" (2026) систематизує понад три десятиліття культурно-освітніх ініціатив.

На її сторінках - історія Всеукраїнського дитячого конкурсу "Крок до зірок" (з 1997 року), телевізійного проєкту "Наша пісня" (з 2004 року), шоу "Шеф-кухар країни" (з 2010 року), Шевченківського вечора "Ми діти твої, Україно!" (з 2013 року), концертної програми "Мамо, вічна і кохана!" (з 2013 року), Національної музичної премії "Українська пісня року" (з 2016 року) та інших ініціатив.

Для студентів творчих і медійних спеціальностей ця книга є практичним матеріалом про зародження ідей, продюсування, масштабування культурних ініціатив, роботу з аудиторією та формування національних брендів.

Освіта, перевірена практикою

Значну частину бібліотеки становлять підручники та навчальні посібники, створені для підготовки майбутніх фахівців.

Серед них: "Менеджер культури" (1993), "Азбука паблік рілейшнз" (1997; оновлене видання - 2007), "Менеджер шоу-бізнесу" (1999), "Управління персоналом" (2000), "Шоу-бізнес: теорія, історія, практика" (2001), "20 - принципів управління, або як керувати собою і людьми" (2006), "Менеджмент. Маркетинг" (2008), "Імідж" (2009), "Лідерство як бренд" (2009; перевидання - 2016), "Готельно-ресторанний сервіс" (2010, 2011, 2016), "Кулінарологія" (2018).

Михайло Поплавський презентував проєкт "77 - Енергія життя" (фото: instagram.com/poplavskiy_michail)

Тематика праць охоплює менеджмент, маркетинг, PR, комунікації, управління персоналом, індустрію гостинності та шоу-бізнес. У них теоретичні знання поєднуються з практичним досвідом, допомагаючи зрозуміти принципи функціонування сучасних креативних індустрій.

Під час зустрічі Михайло Поплавський наголосив, що головним проєктом його життя став Київський національний університет культури і мистецтв. Він також підкреслив особливу роль освіти, інтелекту та інновацій у сучасному світі, де важливими є здатність мислити, аналізувати, креативно діяти й адаптуватися до нових викликів.

"Життя у стилі фанк" - філософія життя

Особливу увагу під час презентації приділили книзі "Життя у стилі фанк" (2023). Це розповідь про життєву філософію автора, його енергію, драйв, креативність, сміливість у рішеннях, прагнення досягати цілей і вміння цінувати кожен день.

Книга розкриває різні грані особистості Михайла Поплавського: від юності й навчання до управлінської діяльності, творчості, створення національних проєктів, організації масштабних шоу та втілення амбітних задумів.

"Життя у стилі фанк" - книга про філософію життя Михайла Поплавського (фото: instagram.com/poplavskiy_michail)

"Понад шістдесят книг - це не просто цифра, а історія мого життя на зламі тисячоліть. Це роки пошуків, сумнівів, відкриттів і перемог. Кожна сторінка - це думки, пережиті моменти і професійно-практичний досвід. Це спадщина, яку я з любов’ю залишаю майбутнім поколінням - як джерело натхнення, як можливість побачити світ моїми очима", - зазначив Михайло Поплавський.

Спадщина, що надихає майбутнє

Окремою частиною презентації стало представлення "Родоводу Михайла Поплавського". За словами автора, згідно з архівними джерелами, його три пращури були сотниками Війська Запорізького.

Усі присутніі на презентації отримали у подарунок книгу "Життя у стилі фанк" (фото: instagram.com/poplavskiy_michail)

На завершення зустрічі Михайло Поплавський подарував усім присутнім книгу "Життя у стилі фанк". Після презентації відбулася автограф-сесія.

"77- Енергія життя" - це не лише про роки, а й про досвід, творчість, ідеї та знання, які залишаються у спадок наступним поколінням. Адже справжня спадщина - це не тільки книги й досягнення, а й історії, цінності та досвід, що надихають інших мислити масштабно, діяти сміливо й створювати власну історію успіху! Тримаймо разом українську хвилю!" - сказав Михайло Поплавський.