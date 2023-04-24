На 72-75 хвилинах із 90: Буданов оцінив, на якій стадії перебуває війна

Якщо використати футбольну термінологію, то російсько-українська війна зараз перебуває на 72-75 хвилинах із 90.
Таку думку вінтерв'ю висловив начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов.
"Поки не пройдуть усі події на полі бою, це буде 72-75 хвилин", - сказав він.
Відповідаючи на запитання, чи не чекає на нас ще овертайми та серія пенальті, Буданов відповів: "Це лише бог може знати".
Два місяці тому в інтерв'ю Forbes Буданов заявив, що війна знаходиться на 70-й хвилині.
Нагадаємо, начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю РБК-Україна сказав, що завершенням війни в Україні стане повернення до кордонів 1991 року. Інакше, якщо не буде повернено Крим чи Донбас, війна триватиме доти, доки всі ці території не повернуться під контроль України.
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