Акція на підтримку Сенцова пройде в 71 місті світу

Акція пройде протягом 1-2 червня 2018 року

Протягом 1-2 червня 2018 року відбудеться світова акція в підтримку українського політв'язня українського режисера Олега Сенцова. Про це повідомляє Save Oleg Sentsov в Facebook.

Повідомляється, що в акції візьмуть участь 42 іноземних міста, у тому числі 21 - столиця держави.

Так, акції пройдуть в Австралії, США, Грузії, Ізраїлі, Франції, Німеччині, Об'єднаних Арабських Еміратах, Кувейті, Канаді, Португалії, Великобританії, Греції, Австрії, Чехії, Швеції, Швейцарії, Естонії, Литві, Латвії, Італії та Бельгії. Крім того, в Росії пройдуть поодинокі акції в Санкт-Петербурзі, Москві і Казані.

Зазначимо, що в Україні акцію підтримали 29 міст. Зокрема, акції пройдуть у Вінниці, Маріуполі, Краматорську, Одесі, Черкасах, Тернополі, Чернігові, Харкові, Хмельницькому, Львові, Луцьку, Києві, Дніпропетровську, Житомирі, Острозі, Полтаві, Кривому Розі, Івано-Франківську, Кропивницькому, Прибірську, Чернівцях, Рівному, Сумах, Ужгороді, Бердянську, Херсоні, Миколаєві.

Фото (facebook.com/SaveSentsov)

Нагадаємо, засуджений на 20 років ув'язнення у справі "кримських терористів" режисер Сенцов оголосив безстрокове голодування - він вимагає звільнення всіх українських політв'язнів в Росії. Він заявив, що буде голодувати навіть "до фатального кінця".

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