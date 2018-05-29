Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Более 700 тысяч украинцев изучают немецкий язык, - Штайнмайер

НовостиОбщество    29.05.2018 - 15:52
Фото: учебник по немецкому (bookschool.com.ua)
Фото: учебник по немецкому (bookschool.com.ua)

Штайнмайер планирует посетить одну из украинских школ, в которой изучают немецкий

Более 700 тысяч украинцев изучают немецкий язык. Об этом заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во время пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент РБК-Украина.

"Один из важных поводов для моего сегодняшнего визита в Киев и в Украину заключается в том, что мы празднуем год немецко-украинских языков. Я всегда очень рад, что свыше 700 тысяч человек в Украине изучают немецкий язык", - заявил Штайнмайер.

По его словам, во вторник, 29 мая он планирует посетить одну из украинских школ, в которой изучают немецкий.

Напомним, ранее сегодня Штайнмайер сообщил, что в этом году в Берлине состоится немецко-украинский экономический форум.

Переговоры в нормандском формате снова будут активизированы, - Штайнмайер Германия будет поддерживать украинские реформы, - Штайнмайер
Теги публикации: Штайнмайер, язык  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
Цены рынка: в сети рассказали, сколько стоят фрукты и ягоды в Крыму
Толпы поклонников: Элтон Джон в Киеве посетил "Кураж Базар" (фото, видео)
Регину Тодоренко экстренно госпитализировали в Москве
В Париже мигрант спас ребенка, сорвавшегося из окна, и стал национальным героем (видео)
On Top