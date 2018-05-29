Более 700 тысяч украинцев изучают немецкий язык, - Штайнмайер

Штайнмайер планирует посетить одну из украинских школ, в которой изучают немецкий

Более 700 тысяч украинцев изучают немецкий язык. Об этом заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во время пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент РБК-Украина.

"Один из важных поводов для моего сегодняшнего визита в Киев и в Украину заключается в том, что мы празднуем год немецко-украинских языков. Я всегда очень рад, что свыше 700 тысяч человек в Украине изучают немецкий язык", - заявил Штайнмайер.

По его словам, во вторник, 29 мая он планирует посетить одну из украинских школ, в которой изучают немецкий.

Напомним, ранее сегодня Штайнмайер сообщил, что в этом году в Берлине состоится немецко-украинский экономический форум.