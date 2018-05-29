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Понад 700 тисяч українців вивчають німецьку мову, - Штайнмаєр

НовиниСуспільство    29.05.2018 - 15:52
Фото: підручник з німецької (bookschool.com.ua)
Фото: підручник з німецької (bookschool.com.ua)

Штайнмаєр планує відвідати одну з українських шкіл, в якій вивчають німецьку

Понад 700 тисяч українців вивчають німецьку мову. Про це заявив президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр під час прес-конференції у Києві, передає кореспондент РБК-Україна.

"Один з важливих приводів для мого сьогоднішнього візиту до Києва і до України полягає в тому, що ми святкуємо рік німецько-українських мов. Я завжди дуже радий, що понад 700 тисяч осіб в Україні вивчають німецьку мову", - заявив Штайнмаєр.

За його словами, у вівторок, 29 травня він планує відвідати одну з українських шкіл, в якій вивчають німецьку.

Нагадаємо, раніше сьогодні Штайнмайер повідомив, що цього року в Берліні відбудеться німецько-український економічний форум.

Переговори у нормандському форматі знову будуть активізовані, - Штайнмаєр Німеччина буде підтримувати українські реформи, - Штайнмаєр
Теги публікації: Штайнмайер, язык  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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