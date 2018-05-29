Понад 700 тисяч українців вивчають німецьку мову, - Штайнмаєр

Штайнмаєр планує відвідати одну з українських шкіл, в якій вивчають німецьку

Понад 700 тисяч українців вивчають німецьку мову. Про це заявив президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр під час прес-конференції у Києві, передає кореспондент РБК-Україна.

"Один з важливих приводів для мого сьогоднішнього візиту до Києва і до України полягає в тому, що ми святкуємо рік німецько-українських мов. Я завжди дуже радий, що понад 700 тисяч осіб в Україні вивчають німецьку мову", - заявив Штайнмаєр.

За його словами, у вівторок, 29 травня він планує відвідати одну з українських шкіл, в якій вивчають німецьку.

Нагадаємо, раніше сьогодні Штайнмайер повідомив, що цього року в Берліні відбудеться німецько-український економічний форум.