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Более 700 госпредприятий на продажу: Минэкономики обнародовало список для приватизации

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Украина, Пятница 17 сентября 2021 15:53
Более 700 госпредприятий на продажу: Минэкономики обнародовало список для приватизации Фото: в Украине планируют продать 737 госпредприятий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Министерство экономики Украины обнародовало перечень объектов государственной собственности, подлежащих приватизации в 2021 - 2023 годах. Среди них те, которые могут быть приватизированы после внесения изменений в акты законодательства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минэкономики.

В перечень включили среди 737 предприятий, среди которых "Центрэнерго", "Объединенная горно-химическая компания", "Турбоатом", "Запорожский титано-магниевый комбинат", "Одесский припортовый завод", угольная компания "Краснолиманская", "Лисичанскуголь" и другие.

В настоящее время некоторые из этих предприятий уже переданы в Фонд государственного имущества для приватизации, некоторые принадлежат к управлению различных министерств.

Напомним, Кабинет министров заложил в проект государственного бюджета на 2022 год доходы от приватизации в размере 8 млрд гривен. Это в 1,5 раза меньше, чем планируется получить в 2021 году.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров Украины одобрил распоряжение "Некоторые вопросы управления объектами государственной собственности". Правительство отказалось от планов по приватизации государственных облэнерго.

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Приватизация госпредприятий
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