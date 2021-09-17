Более 700 госпредприятий на продажу: Минэкономики обнародовало список для приватизации

Министерство экономики Украины обнародовало перечень объектов государственной собственности, подлежащих приватизации в 2021 - 2023 годах. Среди них те, которые могут быть приватизированы после внесения изменений в акты законодательства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минэкономики .

В настоящее время некоторые из этих предприятий уже переданы в Фонд государственного имущества для приватизации, некоторые принадлежат к управлению различных министерств.

В перечень включили среди 737 предприятий, среди которых "Центрэнерго", "Объединенная горно-химическая компания", "Турбоатом", "Запорожский титано-магниевый комбинат", "Одесский припортовый завод", угольная компания "Краснолиманская", "Лисичанскуголь" и другие.

Напомним, Кабинет министров заложил в проект государственного бюджета на 2022 год доходы от приватизации в размере 8 млрд гривен. Это в 1,5 раза меньше, чем планируется получить в 2021 году.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров Украины одобрил распоряжение "Некоторые вопросы управления объектами государственной собственности". Правительство отказалось от планов по приватизации государственных облэнерго.