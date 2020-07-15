Более 70% украинцев сомневаются в честности и порядочности окружения Зеленского

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)

Украинцы в целом считают Зеленского порядочным человеком, в отличие от его команды

В начале июля 2020 года три четверти украинцев (73,3%) сомневаются в честности и порядочности окружения Владимира Зеленского. К самому президенту в целом относятся положительно.

Об этом свидетельствуют данные опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова.

По данным опроса, 9,3% респондентов считают, что и Зеленский, и большинство членов его политической команды являются честными и порядочными людьми.

Еще 40,5% заявили, что Зеленский является честным и порядочным человеком, но о большинстве членов его политической команды этого нельзя сказать.

Кроме того, 32,8% украинцев считают, что ни Зеленский, ни большинство членов его политической команды не являются честными и порядочными людьми.

Исследование проведено Центром Разумкова совместно с фондом "Демократические инициативы" с 3 по 9 июля 2020 года методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2022 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Отметим, по данным опроса Центра Разумкова, если бы досрочные выборы в Верховную раду прошли в начале июля 2020 года, то 5%-ный барьер преодолели бы четыре партии.

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, если бы в начале июля 2020 года проходили президентские выборы, больше всего голосов получил бы Владимир Зеленский (37%).