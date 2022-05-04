Более 70% украинцев поддерживают демонтаж памятников, связанных с Россией

Еще 62% респондентов - за запрет на радио и телевидении музыкальной продукции из России.

В то же время противоречиво воспринимается инициатива по изъятию из школьной программы произведений русской литературы (поддерживают - 35%, не поддерживают - 30%, нейтрально относятся - 31%).

Что касается демонтажа памятников, связанных с историей Второй мировой войны относительное большинство выступает против (40%). Поддерживают эту инициативу - 19%, нейтрально относятся к ней - 36%.

Напомним, за последние десять лет в Украине полностью изменилось отношение к Степану Бандере. Если в 2012 году о позитивном отношении заявляли только 22% украинцев, то сейчас - 74%.

Опрос проведен 27 апреля 2022 года по всей Украине за исключением временно оккупированных Россией территорий Крыма и Донбасса. Выборочная совокупность: 1000 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%