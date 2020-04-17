70% украинцев ожидают веерных отключений электроэнергии, - опрос

70% украинцев ожидают, что из-за роста задолженности населения за потребленную электроэнергию во время карантина, начнутся веерные отключения света. Об этом свидетельствуют данные опроса онлайн-платформы Gradus, передает РБК-Украина.

Отвечая на вопрос, насколько возможны веерные отключения света энергокомпаниями, к которым они будут вынуждены прибегнуть в связи с уменьшением платежей потребителей, 46% опрошенных отметили, что считают их очень вероятными, еще 24% - скорее вероятными.

Сообщается, что исследование является совместным проектом "Медиа группы Украина" и исследовательской компании Gradus Research, проведенного на базе онлайн-платформы Gradus, 12 апреля методом самозаполнения. Объем выборки - 1000 респондентов в возрасте от 18 до 60 лет в городах с населением свыше 50 тысяч. Погрешность выборки не превышает 3,12%.

Напомним, в связи с установленным в стране карантином Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений к некоторых законодательных актов Украины, которые направлены предотвращать возникновение и распространение коронавирусной болезни (COVID-19)", который запрещает отключать потребителей от коммунальных услуг, а также начислять им штрафы и пени за задержку или неуплату стоимости этих услуг, на период карантина и в течение месяца после него.

Ранее председатель правления АО "Черниговоблэнерго" Михаил Ильницкий заявил, что из-за низкого уровня оплаты населением за потребленную электроэнергию и кризиса в энергоотрасли компания не имеет средств на ремонт сетей.

Ранее экс-министр ЖКХ и народный депутат Алексей Кучеренко заявил, что кризис неплатежей был спровоцирован популистскими заявлениями председателя парламентского комитета Андрея Геруса.