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70% партий подали пустые отчеты в 2018 году, - КИУ

НовостиПолитика    08.06.2018 - 11:58
Фото: Алексей Кошель (wikipedia.org/Drybachok1994)
Фото: Алексей Кошель (wikipedia.org/Drybachok1994)

"Коммунистическая партия Украины" и "Партия Регионов" официально продолжают вести деятельность

В 2018 году две трети украинских политических партий не задекларировали никаких затрат. Это отражено в их отчетах об имуществе, расходах и обязательствах финансового характера за І квартал 2018 года, передает "Комитет избирателей Украины" (КИУ).

"Пустые отчеты подали 180 партий из всего 255, информация о которых доступна на сайте НАЗК. Всего в Украине более 350 партий. То есть, еще около ста политических сил не подали отчеты вообще", - сообщает КИУ.

В частности пустые отчеты подали такие партии как "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко", "Винницкая европейская стратегия", "Слуга народа", "Новые лица", "Партия Натальи Королевской - Украина-вперед", "УДАР", "Блок Дарта Вейдера".

При этом "Коммунистическая партия Украины" и "Партия Регионов" официально продолжают вести деятельность. Так, "КПУ" было потрачено 58 тыс. гривен, "ПР" - 48 тыс.

"Коммунистическая партия потратила всего 58 тыс. грн. за первый квартал, то есть по 19 тыс. в месяц. В то же время у партии работал офис в Киеве, поддерживалась работа партийного сайта, проводились мероприятия в регионах, а лидер КПУ находился в зарубежных командировках, где активно выступал с антиукраинской риторикой", - отметил глава КИУ Алексей Кошель.

По его словам, это свидетельствует о высоком уровне тенизации партийных финансов в Украине.

"Из 350 партий 100 вообще не подали отчеты, еще 180 - не указали ни одной гривни расходов за три месяца. Кроме этого ряд политсил задекларировали символические суммы средств на собственную деятельность", - резюмировал Кошель.

Напомним, ранее сообщалось, что в мае три лидера фракций пропустили половину голосований.

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Теги публикации: отчет, партия, КИУ  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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