70% партій подали порожні звіти у 2018 році, - КВУ

"Комуністична партія України" та "Партія Регіонів" офіційно продовжують вести діяльність

У 2018 році дві третини українських політичних партій не задекларували жодних витрат. Це відображено у їхніх звітах про майно, витрати і зобов'язання фінансового характеру за І квартал 2018 року, передає "Комітет виборців України" (КВУ).

"Порожні звіти подали 180 партій із загалом 255, інформація про які доступна на сайті НАЗК. Всього в Україні понад 350 партій. Тобто, ще близько ста політичних сил не подали звіти взагалі", - повідомляє КВУ.

Зокрема порожні звіти подали такі партії як "Громадсько-політична платформа Надії Савченко", "Вінницька європейська стратегія", "Слуга народу", "Нові обличчя", "Партія Наталії Королевської - Україна вперед", "УДАР", "Блок Дарта Вейдера".

При цьому "Комуністична партія України" та "Партія Регіонів" офіційно продовжують вести діяльність. Так, "КПУ" було витрачено 58 тис. гривень, "ПР" - 48 тис.

"Комуністична партія витратила лише 58 тис. грн. за перший квартал, тобто, по 19 тис. в місяць. У той самий час у партії працював офіс у Києві, підтримувалася робота партійного сайту, проводилися заходи в регіонах, а лідер КПУ перебував у закордонних відрядженням, де активно виступав із антиукраїнською риторикою", - зазначив голова КВУ Олексій Кошель.

За його словами, це свідчить про високий рівень тінізації партійних фінансів в Україні.

"Із 350 партій 100 взагалі не подали звіти, ще 180 - не вказали жодної гривні витрат за три місяці. Крім цього низка політсил задекларували символічні суми коштів на власну діяльність", - резюмував Кошель.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у травні три лідери фракцій пропустили половину голосувань.