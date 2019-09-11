7 причин посетить выставку Body Worlds — «Вселенная тела

С 31 августа по 31 октября на территории ВДНГ проходит масштабная научно-образовательная выставка Body Worlds — «Вселенная тела». Ее главная отличительная черта — экспонаты. Это настоящие человеческие тела и органы, сбереженные уникальным методом пластинации, изобретателем которого является автор экспозиции — анатом Гюнтер фон Хагенс.

Парадоксально, но выставка демонстрирует смерть, чтобы пролить свет на удивительную загадку жизни. А ее основная цель — показать посетителям настоящую, сложную и увлекательную анатомию человеческого тела в сочетании с другими аспектами современной повседневной жизни. Редакция ознакомилась с экспозицией и теперь рассказываем, почему вам стоит ее посетить.

Углубиться в мир пластинации

Прежде чем начать путешествие по экспозиции, каждому из гостей предлагают ознакомиться с короткометражным документальным фильмом, посвященным методу пластинации. Ведь абсолютно все образцы, представленные на выставке, сохраняются с помощью уникального способа бальзамирования, изобретенного в 1977 году анатомом Гюнтером фон Хагенсом. Благодаря данному методу все растворимые жиры и жидкости в покойном теле заменяются полимерами, которые затвердевают газом, теплом или светом. Такой способ позволяет сохранять тело на микроскопическом и клеточном уровнях и оставаться таким в течение неограниченного периода времени. Считается, что пластинаты так же прочны, как древние мумии фараонов.

Проследить, как меняется человеческое тело в течение жизни

Выставка наглядно демонстрирует все природные трансформации, которым подвергается тело на протяжении жизни — от зачатия до глубокой старости. Путешествие начинается с наглядного представления развития эмбрионов и плода на различных стадиях. Следуя вглубь экспозиции, замечаешь, что она многослойна, ведь анатомия в ее классическом понимании здесь соседствует с визуализацией всех процессов, происходящих в организме. Объемы кровоснабжения, конфигурации сосудов, строение нервной системы и разрезы органов — знакомьтесь, это ваше тело и таким вы его прежде не видели.

Узнать, как на самом деле выглядит тело человека во время активности

Многие из экспонатов изображены в естественных и реалистичных позах, чтобы подчеркнуть специфические анатомические особенности тела. Например, спортивные фигуры, представленные во время бега, игры в футбол или хоккей, иллюстрируют использование мышечной системы во время занятий спортом.

Осознать влияние нездорового образа жизни

От громоздких слоев жира, обволакивающих тучного человека, до зараженных смолой легких курильщика — Body Worlds наглядно показывает, а не только лишь говорит, какой именно вред люди причиняют собственному организму.

Увидеть последствия болезней

Рядом со здоровыми органами на выставке часто соседствуют видоизмененные под влиянием известных болезней — цирроза печени, инфаркта миокарда, миомы матки, болезни Альцгеймера. Также в рамках экспозиции представлены органы человека, каждый из которых поражен и деформирован метастазами.

Просканировать собственное тело

С помощью современного оборудования каждый посетитель выставки может увидеть структуру собственного тела изнутри. Все просто: необходимо только расположиться в зоне действия сенсоров, выбрать пол — и путешествие внутрь себя начинается! Постепенно вы обнажаетесь шар за шаром — сперва «снимаете» кожу, оголяя мышцы, следом становится видно органы, после — кости. Потрясающий способ изучения себя и своего тела.

Обучиться навыкам первой медицинской помощи

В рамках выставки представлен специальный тренировочный муляж, с помощью которого можно обучиться сердечно-легочной реанимации — непрямому массажу сердца и искусственному дыханию.

Напомним, что узнать больше о секретах человеческого тела и погрузиться в анатомическое путешествие можно до 31 октября включительно. Выставка проходит на территории Национального комплекса «Экспоцентр Украины». Билеты можно приобрести уже онлайн или в кассе выставки.