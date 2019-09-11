7 причин відвідати виставку Body Worlds — «Всесвіт тіла»

З 31 серпня до 31 жовтня на території ВДНГ проходить масштабна науково-освітня виставка Body Worlds — «Всесвіт тіла». Її відмінна риса — експонати. Це справжні людські тіла та органи, збережені унікальним методом пластинації, винахідником якого є автор експозиції — анатом Гюнтер фон Гагенс.

Як би це не здавалося парадоксально, та виставка демонструє смерть, аби пролити світло на дивну загадку життя. А її основна мета — показати відвідувачам справжню, складну та захоплюючу анатомію людського тіла у поєднанні з іншими аспектами сучасного повсякденного життя. Редакція ознайомилися з експозицією і тепер розповідаємо, чому вам варто її відвідати.

Поринути у світ пластинації

Перш ніж розпочати подорож експозицією, кожному з гостей пропонують ознайомитися з короткометражним документальним фільмом, присвяченим методу пластинації. Адже абсолютно всі експонати, представлені на виставці, збережені з допомогою унікального способу бальзамування, винайденого в 1977 році анатомом Гюнтером фон Гагенсом. Завдяки даному методу всі розчинні жири та рідини в покійному тілі замінюються полімерами, які тверднуть газом, теплом або ж світлом. Такий спосіб дозволяє зберігати тіло на мікроскопічному та клітинному рівнях і залишатися у такому стані протягом необмеженого періоду часу. Вважається, що пластинати настільки ж міцні, як древні мумії фараонів.

Прослідкувати, як тіло змінюється під впливом часу

Виставка наочно демонструє всі природні трансформації, яким піддається тіло впродовж життя, — від зачаття до глибокої старості. Подорож починається з представлення розвитку ембріонів та плоду на різних стадіях. Прямуючи углиб експозиції, помічаєш, що вона багатошарова, адже анатомія в її класичному розумінні тут поєднана з візуалізацією всіх процесів, що відбуваються в організмі. Об'єми кровопостачання, конфігурації судин, будова нервової системи та розрізи органів — знайомтеся, це ваше тіло і таким ви його раніше не бачили.

Дізнатися, як насправді виглядає тіло людини під час активності

Багато експонатів зображені в природних та реалістичних позах для того, щоб підкреслити специфічні анатомічні особливості тіла. Наприклад, спортивні фігури, представлені під час бігу, гри у футбол або ж хокей, ілюструють використання м'язової системи під час занять спортом.

Усвідомити вплив нездорового способу життя

Від громіздких шарів жиру, що огортают огрядну людину, до заражених смолою легенів курця — Body Worlds наочно показує, а не лише лише розповідає, яку саме шкоду люди завдають власному організму.

Подивитися на наслідки хвороб

Поряд із здоровими органами на виставці часто продемонстровані видозмінені під впливом відомих хвороб — цирозу печінки, інфаркту міокарду, міоми матки, хвороби Альцгеймера. Також в рамках експозиції представлені органи людини, майже кожен з яких уражений та деформований метастазами.

Просканувати власне тіло

За допомогою сучасного обладнання кожен відвідувач виставки може побачити структуру власного тіла зсередини. Все просто: необхідно лише розташуватися в зоні дії сенсорів, обрати стать — і подорож всередину себе починається! Поступово ви оголюєтеся шар за шаром — спершу «знімаєте» шкіру, оголюючи м'язи, слідом стає видно органи, після — кістки. Приголомшливий спосіб вивчення себе і свого тіла.

Натренувати навички першої медичної допомоги

За допомогою спеціального тренувального муляжу, можна навчитися серцево-легеневій реанімації — робити непрямий масаж серця, а також штучне дихання.

Нагадаємо, дізнатися більше про секрети людського тіла і зануритися в анатомічну подорож можна до 31 жовтня включно. Виставка проходить на території Національного комплексу «Експоцентр України». Квитки можна придбати вже зараз, або ж у касі виставки.