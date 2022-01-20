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Уже 7. "Оранжевая" зона карантина стремительно расширяется: список областей

Автор: Анастасия Рокитна

"Оранжевая" зона карантина в Украине, по состоянию на 20 января, составляет 7 областей. За сутки добавились еще два региона.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Минздрава.

В "оранжевой" зоне карантина находятся следующие области:

  • Ивано-Франковская - три критических показателя (новых случаев, уровня и динамики госпитализаций),
  • Ровенская - критический показатель новых случаев,
  • Сумская - критический показатель новых случаев,
  • Черновицкая - критический показатель новых случаев,
  • Львовская - критическая динамика госпитализаций,
  • Тернопольская - критический коэффициент выявления новых случаев,
  • Житомирская - критический коэффициент выявления новых случаев.

В частности, вспышка новых случаев коронавируса зафиксирована в Ивано-Франковской области. Там за минувшие сутки заболели 2777 человек.

Напомним, в Украине более 18 тысяч новых случаев COVID за минувшие сутки.

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