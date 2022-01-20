Уже 7. "Оранжевая" зона карантина стремительно расширяется: список областей
"Оранжевая" зона карантина в Украине, по состоянию на 20 января, составляет 7 областей. За сутки добавились еще два региона.
В "оранжевой" зоне карантина находятся следующие области:
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Ивано-Франковская - три критических показателя (новых случаев, уровня и динамики госпитализаций),
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Ровенская - критический показатель новых случаев,
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Сумская - критический показатель новых случаев,
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Черновицкая - критический показатель новых случаев,
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Львовская - критическая динамика госпитализаций,
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Тернопольская - критический коэффициент выявления новых случаев,
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Житомирская - критический коэффициент выявления новых случаев.
В частности, вспышка новых случаев коронавируса зафиксирована в Ивано-Франковской области. Там за минувшие сутки заболели 2777 человек.