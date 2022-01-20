Вже 7. "Помаранчева" зона карантину стрімко розширюється: список областей
"Помаранчева" зона карантину в Україні, станом на 20 січня, складає 7 областей. За добу додались ще два регіони.
У "помаранчевій" зоні карантину перебувають такі області:
-
Івано-Франківська - три критичні показники (нових випадків, рівня та динаміки госпіталізацій),
-
Рівненська - критичний показник нових випадків,
-
Сумська - критичний показник нових випадків,
-
Чернівецька - критичний показник нових випадків,
-
Львівська - критична динаміка госпіталізацій,
-
Тернопільська - критичний коефіцієнт виявленя нових випадків,
-
Житомирська - критичний коефіцієнт виявленя нових випадків.
Зокрема, спалах нових випадків коронавірусу зафіксовано в Івано-Франківській області. Там за минулу добу захворіли 2777 осіб.