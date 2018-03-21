7 млрд гривен ежегодно потеряет Украина, если вернет законопроект о возмещении НДС для трейдеров, - Ассоциация "Укролияпром"

Законопроект № 7403-2 защищает только интересы иностранных трейдеров

16 крупнейших украинских предприятий по переработке масличных культур обратились с открытым письмом к премьер-министру Владимиру Гройсману и главе ВРУ Андрею Парубию с просьбой сохранить изменения, внесённые в Налоговый кодекс Украины, которые дают возможность отечественным предприятиям, хотя бы временно работать в условиях, обеспечивающих максимальную переработку соевых бобов и семян внутри страны. Об этом сообщают украинские СМИ.

Напомним, в Верховной раде зарегистрирован законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно некоторых вопросов налогообложения налогом на добавленную стоимость операций по вывозу за пределы таможенной территории Украины масличных культур" (регистрационный № 7403-2 от 29.12.2017 г.). Документом предусматривается исключить пункт 63 подраздела 2 раздела ХХ "Переходные положения" Налогового кодекса Украины". Таким образом, предлагается отменить ранее внесенные изменения в Налоговый кодекс Украины, которые способствовали созданию условий для максимальной переработки сои и рапса внутри страны.

"В случае принятия данного законопроекта (регистрационный № 7403-2 от 29.12.2017 г.) Украина теряет возможность наращивать производство и экспорт продуктов с высокой добавленной стоимостью. Экспортируя ежегодно около 5 млн тонн масличных, за границу вывозится добавленная стоимость в виде переработки, а это 50 долларов на тонне или 250 млн долларов (7 млрд гривен), которых лишится бюджет страны", - говорится в открытом письме ассоциации "Укролияпром".

"Целью законопроекта определено "защита прав и законных интересов сельскохозяйственных товаропроизводителей, экспортирующих масличные культуры...". При этом экспортерами сои являются западные трейдеры, а не украинские сельхозтоваропроизводители, которые выращивают зерновые. Таким образом, данный законопроект защищает только интересы иностранных трейдеров, которые и являются основными экспортерами сои и рапса и заинтересованы в получении "быстрых денег", уверены на предприятиях маслоперерабатывающей промышленности.

В случае отмены изменений в Налоговом кодексе, дополнительные рабочие места будут создаваться в других странах, а доходы компаний от переработки - пополнять чужой бюджет. При этом в ассоциации уверены, что "углубление внутри страны переработки сои и рапса позволит привлечь около 1 млрд долларов инвестиций и создать 1500 новых рабочих мест".