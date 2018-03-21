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7 млрд гривень щорічно втратить Україна, якщо поверне законопроект про відшкодування ПДВ для трейдерів, - Асоціація "Укроліяпром"

НовиниЕкономіка    21.03.2018 - 15:06
Фото: гроші (РБК-Україна)
Фото: гроші (РБК-Україна)

Законопроект № 7403-2 захищає лише інтереси іноземних трейдерів

16 найбільших українських підприємств з переробки олійних культур звернулися з відкритим листом до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана та голови ВРУ Андрія Парубія з проханням зберегти зміни, внесені до Податкового кодексу України, які дають можливість вітчизняним підприємствам, хоча б тимчасово працювати в умовах, що забезпечують максимальну переробку соєвих бобів і насіння всередині країни. Про це повідомляють українські ЗМІ.

Нагадаємо, у Верховній раді зареєстрований законопроект "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо деяких питань оподаткування податком на додану вартість операцій з вивезення за межі митної території України олійних культур" (реєстраційний № 7403-2 від 29.12.2017 р.). Документом передбачається виключити пункт 63 підрозділу 2 розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України". Таким чином, пропонується скасувати раніше внесені зміни в Податковий кодекс України, які сприяли створенню умов для максимальної переробки сої і ріпаку всередині країни.

"У разі прийняття даного законопроекту (реєстраційний № 7403-2 від 29.12.2017 р.) Україна втрачає можливість нарощувати виробництво та експорт продуктів з високою доданою вартістю. Експортуючи щорічно близько 5 млн тонн олійних, за кордон вивозиться додана вартість у вигляді переробки, а це 50 доларів на тонні або 250 млн доларів (7 млрд гривень), яких позбудеться бюджет країни", - йдеться у відкритому листі асоціації "Укроліяпром".

"Метою законопроекту визначено "захист прав і законних інтересів сільськогосподарських товаровиробників, що експортують олійні культури...". При цьому експортерами сої є західні трейдери, а не українські сільгосптоваровиробники, які вирощують зернові. Таким чином, даний законопроект захищає лише інтереси іноземних трейдерів, які і є основними експортерами сої та ріпаку та зацікавлені в отриманні "швидких грошей", впевнені на підприємствах маслопереробної промисловості.

У разі скасування змін у Податковому кодексі, додаткові робочі місця будуть створюватися в інших країнах, а доходи компаній від переробки - поповнювати чужий бюджет. При цьому в асоціації впевнені, що "поглиблення всередині країни переробки сої і ріпаку дозволить залучити близько 1 млрд доларів інвестицій та створити 1500 нових робочих місць".

 

 

Аграрії вимагають скасувати поправки у Податковий кодекс
Теги: Налоговый кодекс, НДС
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