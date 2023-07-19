Не барабанами єдиними. Столична РДА будує укриття за 600 км від Києва: триває розслідування

Шевченківська районна державна адміністрація Києва виділила понад 7 млн гривень на капітальний ремонт дитячого табору, який знаходиться у Закарпатській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської прокуратури.

Прокуратура міста Києва у межах кримінальної справи перевіряє факт можливої розтрати бюджетних коштів посадовцями Шевченківської райдержадміністрації при проведенні публічної закупівлі робіт з ремонту комунального підприємства Дитячий оздоровчий табір "Зачарована долина" Шевченківського району м. Києва".

Зазначається, що провадження за цим фактом було відкрите ще 11 травня.

За повідомленням прес-служби, під час самостійного моніторингу сайту електронної системи публічних закупівель Prozorro прокурори встановили, що 28 липня 2022 року Управління містобудування, архітектури та землекористування Шевченківської РДА за результатами публічної закупівлі уклало договір про проведення капітального ремонту у таборі на суму понад 7 млн гривень.

Йдеться про ремонт приміщень, басейнів та благоустрій території дитячого табору, який розташований у Хустському районі Закарпатської області.

Протягом 28 листопада - 30 грудня 2022 року в якості часткової оплати за договором Управління Шевченківської РДА перерахувало на рахунки підрядника 5,8 млн гривень.

Після вивчення тендерної документації можна припустити завищення цін на будівельні матеріали та роботи, що вказує на можливі факти розтрати та заволодіння бюджетними коштами з боку службових осіб Управління Шевченківської РДА та керівників підрядної організації.

До того ж, проведення часткових розрахунків по договору лише через місяць після підписання договору з урахуванням значних обсягів робіт надає правоохоронцям підстави вважати, що акти виконаних робіт були підписані та розрахунки були проведені до їхнього фактичного виконання.

Скандали із закупівлями

Зазначимо, що це вже не перший скандал із закупівлями під час війни. Так, у червні в мережі почали масово поширювати повідомлення про те, що в укриття Києва за допомогою системи Prozorro закуповують дуже дивні речі.

Зокрема, Управління освіти Дніпровської районної державної адміністрації закупило для укриттів овочерізки за 130 тисяч гривень за штуку. Також у Дніпровському районі для укриття в одному з ліцеїв замовили сковорідку вартістю 720 тисяч гривень. А в одне з укриттів вирішили купити 300 шкіряних барабанів за 890 тисяч гривень.

Після цього у Верховній раді задумались над тим, аби обмежити місцеву владу у сфері закупівель.

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