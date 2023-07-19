Не барабанами едиными. Столичная РГА строит укрытие в 600 км от Киева: идет расследование

Шевченковская районная государственная администрация Киева выделила более 7 млн гривен на капитальный ремонт детского лагеря, который находится в Закарпатской области.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

Прокуратура города Киева в рамках уголовного дела проверяет факт возможной растраты бюджетных средств должностными лицами Шевченковской райгосадминистрации при проведении публичной закупки работ по ремонту коммунального предприятия Детский оздоровительный лагерь "Очарованная долина" Шевченковского района г. Киева".

Отмечается, что дело по этому факту было открыто еще 11 мая.

По сообщению пресс-службы, во время самостоятельного мониторинга сайта электронной системы публичных закупок Prozorro прокуроры установили, что 28 июля 2022 года Управление градостроительства, архитектуры и землепользования Шевченковской РГА по результатам публичной закупки заключило договор о проведении капитального ремонта в лагере на сумму гривен.

Речь идет о ремонте помещений, бассейнов и благоустройстве территории детского лагеря, расположенного в Хустском районе Закарпатской области.

В течение 28 ноября - 30 декабря 2022 года в качестве частичной оплаты по договору Управление Шевченковской РГА перечислило на счета подрядчика 5,8 млн гривен.

После изучения тендерной документации, можно предположить завышение цен на строительные материалы и работы, что указывает на возможные факты растраты и завладения бюджетными средствами со стороны должностных лиц Управления Шевченковской РГА и руководителей подрядной организации.

К тому же, проведение частичных расчетов по договору только через месяц после подписания договора с учетом значительных объемов работ дает правоохранителям основания считать, что акты выполненных работ были подписаны и расчеты были проведены до их фактического выполнения.

Скандалы с закупками

Отметим, что это уже не первый скандал с закупками во время войны. Так, в июне в сети начали массово распространять сообщения о том, что в укрытия Киева с помощью системы Prozorro закупают очень странные вещи.

В частности, Управление образования Днепровской районной государственной администрации закупило для укрытий овощерезки за 130 тысяч гривен за штуку. Также в Днепровском районе для укрытия в одном из лицеев заказали сковороду стоимостью 720 тысяч гривен. А в одно из укрытий решили купить 300 кожаных барабанов за 890 тысяч гривен.

После этого в Верховной раде задумались над тем, чтобы ограничить местные власти в сфере закупок.

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