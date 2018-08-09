За 7 месяцев оформлено более 56 тыс. протоколов на водителей за управление в состоянии опьянения

Водителей призывают быть ответственными

В Украине за 7 месяцев 2018 года оформлено более 56 тыс. протоколов на водителей за управление в состоянии опьянения. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел (МВД) Украины.

Водителей призывают быть ответственными.

"За 7 месяцев 2018 года по всей Украине оформлено 56 241 административный протокол на водителей за управление в состоянии опьянения (ст. 130 КУоАП)", - говорится в сообщении.

Отметим, данное правонарушение влечет за собой наложение штрафа на водителей в размере 600 необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права управления транспортными средствами на срок один год (10,4 тыс. гривен).

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Напомним, 23 июля Национальная полиция Украины зафиксировала 631 случай вождения в состоянии алкогольного опьянения. В полиции призвали украинцев беречь друг друга и назвали пьяных за рулем потенциальными убийцами.

4 июля Верховная рада Украины поддержала за основу в первом чтении законопроект №7064 по предотвращению смертности на дорогах. За документ проголосовали 240 парламентариев.

За ДТП, которые привели к гибели людей и были совершены в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, документом предлагается наказывать лишением свободы на срок от восьми до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок десять лет.