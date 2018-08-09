За 7 місяців оформлено понад 56 тис. протоколів на водіїв за керування у стані сп'яніння

Водіїв закликають бути відповідальними

В Україні за 7 місяців 2018 року оформлено понад 56 тис. протоколів на водіїв за керування у стані сп'яніння. Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ (МВС) України.

Водіїв закликають бути відповідальними.

"За 7 місяців 2018 року по всій Україні оформлено 56 241 адміністративний протокол на водіїв за керування у стані сп'яніння (ст. 130 КУпАП)", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, дане правопорушення тягне за собою накладення штрафу на водіїв у розмірі 600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права керування транспортними засобами на строк один рік (10,4 тис. гривень).

Скріншот (twitter.com/MVS_UA)

Нагадаємо, 23 липня Національна поліція України зафіксувала 631 випадок кермування у стані алкогольного сп'яніння. У поліції закликали українців берегти одне одного і назвали п'яних за кермом потенційними вбивцями.

4 липня Верховна рада України підтримала за основу в першому читанні законопроект №7064 щодо запобігання смертності на дорогах. За документ проголосували 240 парламентарів.

За ДТП, які призвели до загибелі людей та були вчинені у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, документом пропонується карати позбавленням волі на строк від восьми до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк десять років.