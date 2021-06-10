До 7 лет тюрьмы за уничтожение зеленых насаждений: Раде рекомендуют принять закон

Такую рекомендацию дал комитет по вопросам правоохранительной деятельности.

"По результатам рассмотрения замечаний и предложений комитет принял решение рекомендовать Верховной раде принять во втором чтении и в целом проект закона "О внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс об усилении ответственности за нарушение порядка удаления зеленых насаждений" (рег. №3805)", - говорится в сообщении.

Нарушением будет считаться лишь повреждение или уничтожение деревьев и кустарников на объектах благоустройства в сфере зеленого хозяйства населенных пунктов.

И для граждан, и для должностных лиц штрафы предлагают повысить в десятки раз:

для граждан с 10-30 необлагаемых минимумов доходов граждан до 100-200 таких минимумов (1700-3400 гривен),

для должностных лиц и ФОП - с 30-50 необлагаемых минимумов до 300-500 (5100-8500 гривен).

Документ вносит новую статью в Уголовный кодекс - 246-1 "Уничтожение или повреждение зеленых насаждений в пределах населенных пунктов".

Согласно ей, умышленное и/или без получения соответствующих разрешений уничтожение, повреждение деревьев, кустарников, относящихся к зеленым насаждениям в населенных пунктах, причинившее существенный вред, хотят штрафовать на сумму от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

За то же нарушение, совершенное повторно или по предварительному сговору группой лиц, предлагают наказывать лишением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

Если повреждение зеленых насаждений повлекло тяжкие последствия, виновнику грозит лишение свободы на срок от пяти до семи лет.

При этом существенным вредом считается такой, что в двадцать и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан. А тяжелыми последствиями считаются такие, которые в шестьдесят и более раз превышают необлагаемый минимум доходов граждан.