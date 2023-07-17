7 фільмів та серіалів, які варто подивитися на Netflix в липні

Разом з європейським брендом телевізорів KIVI обираємо найкращі новинки, які будемо дивитися цього літа.

Епічні бойовики, масштабні історичні драми чи комедійні серіали – не важливо, якому саме жанру ви надаєте перевагу, адже що б ви не дивилися, краще це робити на якісному екрані. Сучасні телевізори європейського бренду KIVI мають для цього все: технологія покращення зображення HDR надає кольорам яскравості, технології Ultra Clear та Super Contrast Control збільшують чіткість об’єктів у кадрі та посилюють контрастність, а потужна акустична система, розроблена спільно з відомою японською компанією JVCKenwood, дає можливість посилювати гучність голосу або автоматично вирівнювати різкі звуки під час гучних сцен.

KIVI – сертифікований партнер Netflix з 2020 року. Розміщуйтеся перед екраном величезного 55-дюймового телевізора KIVI 55U750NW і дивіться новинки кіно!







Радимо почати з українського – адже 22 червня на Netflix відбулася прем’єра «Памфір», одного з найгучніших фільмів року. Події стрічки, яка вже встигла підкорити серця глядачів у Франції, Великобританії та інших країн, відбуваються на Буковині. Головний герой Леонід, у минулому контрабандист на прізвисько Памфір, повертається додому з заробітків. Чоловік прагне розпочати нове життя разом з улюбленою родиною, проте вчинок сина змушує Памфіра повернутися до контрабанди, що матиме трагічні наслідки.

Ще одна яскрава українська стрічка, яка стала доступною на всесвітньовідомій платформі – комедія «Люксембург, Люксембург» Антоніо Лукіча. Це історія двох братів-близнюків з містечка Лубни в Полтавській області, які вперше в житті вирушають за кордон, у Люксембург, аби побачити батька, який залишив їх у дитинстві. Чудовий дотепний фільм, який доводить, що українське кіно варто уваги.

Для шанувальників бойовиків – дві наступні прем’єри: 16 червня на екрани вийшло продовження екшн-бойовика «Евакуація» з виконавцем ролі Тора Крісом Гемсвортом в головній ролі. «Евакуація 2», як і перша частина, заснована на графічному романі 'Ciudad' Анде Паркса. Головний герой Тайлер Рейк повертається в ролі найманця, якому доручено ще одну смертоносну місію: врятувати родину гангстера з в’язниці.

Ще один бойовик «Вони клонували Тайрона» – для тих, хто цінує не тільки екшн, але й гумор. Стрічка розповідає про незвичайна трійку дільців-авантюристів (Джон Бойєга, Джеймі Фокс і Тейона Парріс), які занурюються в розслідування підступної змови та мають врятувати світ.

А якщо ви шукаєте гостросюжетний, але комедійний серіал – вам сподобається восьмисерійний «Фубар» з Арнольдом Шварцнеггером в головній ролі. Ця робота стала поверненням залізного Арні на великий екран у ролі батька, який працює на ЦРУ і виявляє, що його донька теж виконує місію під прикриттям на цю ж організацію.

Netflix анонсували вихід шпигунського трилера «Кам’яне серце» з Галь Гадот. Зірка «Диво-жінки» грає агентку міжнародної розвідки Рейчел Стоун, яка має розпочати небезпечну місію, щоб захистити таємничого Макгаффіна, відомого як «Серце». Дует Галь Гадот на екрані склав Джеймі Дорнан.

Звісно, цього літа неможливо пропустити нові серії «Відьмака», адже ми востаннє побачимо в шоу Генрі Кавілла – далі його замінить Ліам Гемсворт, зірка фільму "Голодні ігри". В описі йдеться про те, що "поки монархи, маги та звірі Континенту змагаються, щоб захопити його, Ґеральт переховує Цірі з Цінтри, вирішивши захистити свою родину від тих, хто загрожує її знищити".