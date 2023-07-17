7 фильмов и сериалов, которые следует посмотреть на Netflix в июле

Вместе с европейским брендом телевизоров KIVI выбираем самые лучшие новинки, которые будем смотреть этим летом.

Эпические боевики, масштабные исторические драмы или комедийные сериалы – не важно, какой именно жанр вы предпочитаете, ведь что бы вы не смотрели, лучше это делать на качественном экране. Современные телевизоры европейского бренда KIVI имеют для этого все: технология улучшения изображения HDR придает цвету яркости, технологии Ultra Clear и Super Contrast Control увеличивают четкость объектов в кадре и усиливают контрастность, а мощная акустическая система, разработанная совместно с известной японской компанией JVCKenwood, дает возможность усиливать громкость голоса или автоматически уравнивать резкие звуки во время громких сцен.

KIVI – сертифицированный партнер Netflix с 2020 года. Располагайтесь перед экраном огромного 55-дюймового телевизора KIVI 55U750NW и смотрите новинки кино!

Советуем начать с украинского – 22 июня на Netflix состоялась премьера «Памфир», одного из самых громких фильмов года. События ленты, которая уже успела покорить зрительские сердца во Франции, Великобритании и других странах, происходят на Буковине. Главный герой Леонид, в прошлом контрабандист по прозвищу Памфир, возвращается домой с заработков. Мужчина стремится начать новую жизнь вместе с любимой семьей, однако поступок сына заставляет Памфира вернуться к контрабанде, которая будет иметь трагические последствия.

Еще одна яркая украинская лента, которая стала доступна на всемирно известной платформе – комедия «Люксембург, Люксембург» Антонио Лукича. Это история двух братьев-близнецов из городка Лубны в Полтавской области, впервые в жизни отправляющихся за границу, в Люксембург, чтобы увидеть отца, оставившего их в детстве. Прекрасный остроумный фильм, доказывающий, что украинское кино стоит внимания.

Для поклонников боевиков – две следующие премьеры: 16 июня на экраны вышло продолжение экшн-боевика «Эвакуация» с исполнителем роли Тора Крисом Гемсвортом в главной роли. "Эвакуация 2", как и первая часть, основана на графическом романе 'Ciudad' Анде Паркса. Главный герой Тайлер Рейк возвращается в роли наемника, которому поручена еще одна смертоносная миссия: спасти семью гангстера из тюрьмы.

Еще один боевик "Они клонировали Тайрона" - для тех, кто ценит не только экшн, но и юмор. Лента рассказывает о необычной тройке делков-авантюристов (Джон Бойега, Джейми Фокс и Тэйона Паррис), которые погружаются в расследование коварного сговора и должны спасти мир.

А если вы ищете остросюжетный, но комедийный сериал – вам понравится восьмисерийный "Фубар" с Арнольдом Шварцнеггером в главной роли. Эта работа стала возвращением железного Арни на большой экран в роли отца, работающего на ЦРУ и обнаруживающего, что его дочь тоже выполняет миссию под прикрытием на эту же организацию.

Netflix анонсировали выход шпионского триллера «Каменное сердце» с Галь Гадот. Звезда «Чудо-женщины» играет агента международной разведки Рэйчел Стоун, которая должна начать опасную миссию, чтобы защитить таинственного Макгаффина, известного как «Сердце». Дуэт Галь Гадот на экране воплотил Джейми Дорнан.

Конечно, этим летом невозможно пропустить новые серии «Ведьмака», ведь мы последний раз увидим в шоу Генри Кавилла – дальше его заменит Лиам Гемсворт, звезда фильма "Голодные игры". В описании говорится, что "пока монархи, маги и звери Континента соревнуются, чтобы захватить его, Геральт прячет Цири из Цинтры, решив защитить свою семью от тех, кто угрожает ее уничтожить".