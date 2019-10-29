69% украинцев готовы платить больше для отказа от электроэнергии РФ

"Готовы ли вы платить большую сумму за украинскую электроэнергию, или меньше, но за российскую?", - такой вопрос Савик Шустер задал зрителям в студии во время съемок программы об энергетической независимости в пятницу, 25 октября. 69% аудитории, репрезентативно представляющей всю Украину, оказались готовыми к жертвам дабы отказаться от импорта из России.

"Друзья, вопрос снят. Тогда мы будем пользоваться данными этой социологии каждый раз, когда кто-то будет говорить нам, что мы не выполняем наши обещания, которые мы якобы давали", - так отреагировал на результаты голосования Никита Потураев, народный депутат от "Слуги народа", находившийся в это время у микрофона.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что решение о возобновлении импорта из России действительно было принято, однако в то же время выразил готовность его отменить, в случае, если это приведет к росту тарифов.

О том, что 1 октября было восстановлено энергетический бизнес с Россией сообщил Валентин Наливайченко, нардеп от "Батькивщины", в прямом эфире программы "Свобода Слова Савика Шустера":

"Я предостерегаю от восстановления энергетического бизнеса со страной-агрессором с 1 октября. Уже в новой Раде депутат, возглавляющий энергетический комитет, не придумал ничего лучше, чем тайком возобновить поставки электричества из Российской Федерации! С российской компанией, которую возглавляет Сечин, который находится под американскими санкциями, восстанавливает бизнес Андрей Герус, депутат этого Совета".