69% українців готові платити більше для відмови від електроенергії РФ

"Чи готові ви платити більшу суму за українську електроенергію, або менше, але за російську?", - таке питання Савік Шустер задав глядачам у студії під час зйомок програми про енергетичну незалежність в п'ятницю, 25 жовтня. 69% аудиторії, репрезентативно представляє всю Україну, виявилися готовими до жертв щоб відмовитися від імпорту з Росії.

"Друзі, питання знято. Тоді ми будемо користуватися даними цієї соціології кожен раз, коли хтось буде говорити нам, що ми не виконуємо наші обіцянки, які ми нібито давали", - так відреагував на результати голосування Микита Потураєв, народний депутат від "Слуги народу ", який знаходився в цей час біля мікрофона.

Раніше президент України Володимир Зеленський підтвердив, що рішення про відновлення імпорту з Росії дійсно було прийнято, проте в той же час висловив готовність його скасувати, в разі, якщо це призведе до зростання тарифів.

Про те, що 1 жовтня було відновлено енергетичний бізнес з Росією повідомив Валентин Наливайченко, нардеп від "Батьківщини", в прямому ефірі програми "Свобода Слова Савіка Шустера":

"Я застерігаю від відновлення енергетичного бізнесу з країною-агресором з 1 жовтня. Вже в новій Раді депутат, який очолює енергетичний комітет, не придумав нічого кращого, ніж потайки відновити постачання електрики з Російської Федерації! З російською компанією, яку очолює Сечин, який знаходиться під американськими санкціями, відновлює бізнес Андрій Герус, депутат цієї Ради ".