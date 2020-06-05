68 тысяч медиков получили бонусы и безлимитный интернет от "Киевстар"

В течение карантина компания поддерживает медицинских работников со всей Украины. С июня им предоставлен доступ к безлимитному интернету на 90 дней.

За время карантина мобильный оператор начислил бонусы в эквиваленте 150 грн* 68 тысячам врачей и медсестер из реестра медицинских работников Украины**. 58 тысяч из них получили бонус дважды (учитывалась дата подачи заявки и продление сроков действия карантина).

"Мы продолжаем поддерживать медиков. Несмотря на ослабление условий карантина, они по-прежнему остаются на передовой в борьбе с коронавирусной болезнью, – сказал Александр Комаров, президент "Киевстар". – Бонусы, интернет – для нас это способ сказать врачам: мы благодарны за то, что вы делаете каждый день. И пока вы лечите больных, мы помогаем вам, как и всегда, оставаться на связи".

Напомним, что помощь медикам – это лишь часть инвестиций "Киевстар" в борьбу с COVID-19 в Украине. Ранее компания сообщала, что выделяет 30 млн гривен благотворительной помощи на закупку медицинского оборудования совместно с БФ "Твоя опора".

Кроме того, "Киевстар" сделал целый ряд акционных предложений своим абонентам и бизнес-клиентам, чтобы во время карантина они имели доступ к определенным сервисам и ресурсам без внесения оплаты. Общая сумма инвестиций "Киевстар" составила более 60 млн гривен. Подробнее о них можно узнать по ссылке: kyivstar.ua/uk/covid2019

* Заявки на начисление бонусов принимались оператором по номеру 477*103 в период с 25 марта по 31 мая 2020 г.

** Реестр медицинских работников формируется на основании данных, представляемых в НСЗУ руководителями или главными врачами медицинских учреждений. После чего каждый медработник может внести, обновить или добавить информацию о себе в личном кабинете электронной системы охраны здоровья.

Справка о "Киевстар":

"Киевстар" – украинский оператор телекоммуникаций, предоставляющий услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе для 3G и 4G связи. Услугами оператора пользуются более 26 млн абонентов.

Акционеры "Киевстар" – международная Группа VEON Ltd, офис в Нидерландах. Акции Группы находятся в свободном обращении на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам).

"Киевстар" более 20 лет работает в Украине, и признан как наибольший плательщик налогов отрасли связи, один из лучших работодателей Украины и социально ответственная компания.