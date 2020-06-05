68 тисяч медиків отримали бонуси та безлімітний інтернет від "Київстар"

Протягом карантину компанія підтримує медичних працівників з усієї України. З червня їм надано доступ до безлімітного інтернету на 90 днів.

За час карантину мобільний оператор нарахував бонуси в еквіваленті 150 грн* 68 тисячам лікарів та медсестер з реєстру медичних працівників України**. 58 тисяч з них отримали бонус двічі (враховувалася дата подачі заявки та подовження терміну дії карантину).

У червні усім 68 тисячам медиків, які раніше отримали бонуси, "Київстар" надав доступ до безлімітного інтернету на 90 днів - без додаткових оплат.

"Ми продовжуємо підтримувати медиків. Попри послаблення умов карантину, вони, як і раніше, залишаються на передовій у боротьбі з коронавірусною хворобою, – сказав Олександр Комаров, президент "Київстар". – Бонуси, інтернет – для нас це засіб сказати лікарям: ми вдячні за те, що ви робите щодня. І поки ви лікуєте хворих, ми допомагаємо вам, як і завжди, залишатися на зв’язку".

Нагадаємо, що допомога медикам – це лише частина інвестицій Київстар у боротьбу з COVID-19 в Україні. Раніше компанія повідомляла, що виділяє 30 мільйонів гривень благодійної допомоги на закупівлю медичного обладнання спільно з БФ "Твоя опора".

Окрім того, "Київстар" зробив цілу низку акційних пропозицій своїм абонентам та бізнес-клієнтам, щоб під час карантину вони мали доступ до певних сервісів та ресурсів без внесення оплати. Загальна сума інвестицій Київстар склала понад 60 млн гривень. Детальніше про них можна дізнатись за посиланням: kyivstar.ua/uk/covid2019

* Заявки на нарахування бонусів приймалися оператором на номер 477*103 у період з 25 березня до 31 травня 2020 р.

** Реєстр медичних працівників формується на підставі даних, які подаються до НСЗУ керівниками або головними лікарями медичних закладів. Після чого кожен медпрацівник може внести, оновити чи додати інформацію про себе в особистому кабінеті електронної системи охорони здоров’я.

Довідка про "Київстар":

"Київстар" – найбільший український оператор телекомунікацій, якого обрало 26 млн абонентів. Компанія надає послуги зв’язку та передачі даних на основі широкого спектра мобільних та фіксованих технологій, у тому числі 4G.

Акціонери "Київстар" – міжнародна Група VEON, офіс в Нідерландах. VEON працює на 10 телеком ринках світу. Акції Групи знаходяться в обігу на фондових біржах NASDAQ (Нью-Йорк) та Euronext (Амстердам).

"Київстар" понад 20 років працює в Україні, і є одним з найбільших платників податків, а також суспільно відповідальною компанією.