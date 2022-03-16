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По 6500 гривен могут получить 6,57 млн украинцев из регионов боевых действий, - ПФУ

Фото: 6500 гривен получат 6,57 млн украинцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Пенсионный фонд Украины передал Министерству цифровой трансформации Украины информацию о 6 569 024 украинцах, которые могут подать заявки на получение помощи в размере 6500 гривен в рамках программы єПідтримка. В Ощадбанк передано 20 реестров для выплаты пособия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ.

Напомним, Кабинет министров принял постановление о предоставлении в 2022 году единовременной материальной помощи в 6,5 тысяч гривен. Пособие выплачивается в связи с потерей дохода из-за боевых действий.

Согласно документу, на эти цели из резервного фонда госбюджета выделяется 21,9 млрд гривен. Средства будут выплачиваться в рамках программы єПідтримка.

Заявки через Дію могут подавать жители следующих регионов:

  • Волынская область
  • Днепропетровская область
  • Донецкая область
  • Житомирская область
  • Запорожская область
  • Киевская область
  • г. Киев
  • Луганская область
  • Николаевская область
  • Одесская область
  • Сумская область
  • Харьковская область
  • Херсонская область
  • Черниговская область

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Пенсионный фонд Украины