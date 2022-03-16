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По 6500 гривень можуть отримати 6,57 млн українців з регіонів бойових дій, - ПФУ

Фото: 6500 гривень отримають 6,57 млн українців (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Пенсійний фонд України передав Міністерству цифрової трансформації України інформацію про 6 569 024 особи, які можуть подати заяву на отримання допомоги у розмірі 6500 гривень в рамках програми єПідтримка. До Ощадбанку передано 20 реєстрів для виплати допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПФУ.

Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив постанову що надання у 2022 році одноразової матеріальної допомоги у 6,5 тисяч гривень. Допомога виплачується через втрату зарплати внаслідок проведення бойових дій.

Згідно з документом, на ці цілі з резервного фонду держбюджету виділяється 21,9 млрд гривень. Кошти будуть виплачуватися в рамках програми єПідтримка.

Заявки через Дію можуть подавати жителі наступних регіонів:

  • Волинська область
  • Дніпропетровська область
  • Донецька область
  • Житомирська область
  • Запорізька область
  • Київська область
  • м. Київ
  • Луганська область
  • Миколаївська область
  • Одеська область
  • Сумська область
  • Харківська область
  • Херсонська область
  • Чернігівська область

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.

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Пенсионный фонд Украины