До 65 тисяч гривень: де в Україні та Польщі платять більше будівельникам та майстрам

Скільки платять майстрам в Україні

Порівняння серпня 2025 та 2026 року показало загальне зростання медіанних зарплат на робітничих вакансіях. Найбільше за рік додали пропозиції для мулярів та виконробів. У обох випадках медіанна зарплата зросла на 33% і досягла 60 тис. гривень.

Ще на 32% зросли зарплати плиточників та слюсарів. Водночас рівень оплати у цих професіях суттєво відрізняється:

плиточник - 62,5 тис. гривень;

- 62,5 тис. гривень; слюсар - 36,3 тис. гривень.

До найбільш оплачуваних робітничих вакансій в Україні також увійшли:

штукатур - 65 тис. гривень;

- 65 тис. гривень; маляр у будівництві - 60 тис. гривень;

- 60 тис. гривень; фасадник - 60 тис. гривень;

- 60 тис. гривень; будівельник - 55 тис. гривень;

- 55 тис. гривень; електрик у будівництві - 46,3 тис. гривень.

За цими вакансіями медіанні зарплати за рік зросли приблизно на 15-22%, залежно від професії.

Таке зростання відбувається на тлі дефіциту працівників. Високі зарплатні пропозиції роботодавці використовують як спосіб залучити нових кандидатів та втримати людей, які вже працюють.

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Як зарплати майстрів співвідносяться з мінімальною

З січня 2026 року мінімальна зарплата в Україні становить 8 647 гривень до оподаткування. За даними OLX Робота, медіанні зарплати на вакансіях робітничих професій у середньому у 4-6 разів перевищують мінімальну зарплату.

Ще більша різниця - якщо порівнювати їх із прожитковим мінімумом. У 2026 році він становить 3 209 гривень.

Медіанні зарплати робітничих спеціальностей у середньому перевищують цей показник приблизно у 17 разів. Наприклад, зарплата слюсаря вища за прожитковий мінімум приблизно в 11 разів, а штукатура - приблизно у 20 разів.

Скільки платять у Польщі

У Польщі зарплати за схожими робітничими професіями значно вищі у перерахунку на гривні. Водночас єдиної тенденції до зростання за рік там немає.

Найбільше зросла медіанна зарплата муляра - на 38%, до 11 тис. злотих, або близько 126,9 тис. гривень за курсом 11,53 гривні за злотий станом на 6 жовтня 2026 року.

Також зросли зарплати:

столяра - на 14%, до 8 тис. злотих, або близько 92,3 тис. гривень;

- на 14%, до 8 тис. злотих, або близько 92,3 тис. гривень; різноробочого на будівництві - на 11%, до 7,7 тис. злотих, або близько 88,9 тис. гривень.

Серед найвищих медіанних зарплат у Польщі в серпні 2026 року були:

плиточник - 10,8 тис. злотих, або 124,7 тис. гривень;

- 10,8 тис. злотих, або 124,7 тис. гривень; виконроб - 10 тис. злотих, або 115,4 тис. гривень.

Водночас зарплата маляра за рік зменшилася на 13% - до 7,8 тис. злотих, або приблизно 90 тис. гривень.

Як зарплати співвідносяться з мінімальною в Польщі

Мінімальна зарплата у Польщі в 2026 році становить 4 806 злотих брутто, що за наведеним курсом відповідає приблизно 55,5 тис. гривень.

Таким чином, медіанні зарплати робітничих професій у Польщі в середньому у 1,5-2 рази перевищують мінімальну.

Прожитковий мінімум у Польщі у 2026 році становить 1 010 злотих для людини, яка живе сама, та 823 злотих для людини в сім'ї. У перерахунку це близько 11,6 тис. та 10 тис. гривень відповідно.

Медіанні зарплати представників робітничих професій у середньому перевищують ці показники у 9-11 разів.

Де робітникам платять більше

Порівняння показує помітну різницю в рівні зарплат за робітничими професіями в Україні та Польщі. В Україні при цьому протягом останнього року переважно спостерігалося зростання зарплатних пропозицій.

У Польщі динаміка була менш однорідною: за одними професіями зарплати зросли, а за іншими - знизилися.

Водночас порівнювати привабливість роботи лише за розміром зарплати некоректно. На реальний дохід впливають також податки, вартість житла, харчування, транспорт та інші витрати, а також умови праці.