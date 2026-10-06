До 65 тисяч гривень: де в Україні та Польщі платять більше будівельникам та майстрам

В Україні за останній рік помітно зросли зарплатні пропозиції для працівників робітничих професій та іноді вже сягають 60-65 тисяч гривень. У Польщі рівень оплати за схожими вакансіями вищий, однак там зарплати змінювалися по-різному залежно від професії.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на дані OLX Робота.
Порівняння серпня 2025 та 2026 року показало загальне зростання медіанних зарплат на робітничих вакансіях. Найбільше за рік додали пропозиції для мулярів та виконробів. У обох випадках медіанна зарплата зросла на 33% і досягла 60 тис. гривень.
Ще на 32% зросли зарплати плиточників та слюсарів. Водночас рівень оплати у цих професіях суттєво відрізняється:
До найбільш оплачуваних робітничих вакансій в Україні також увійшли:
За цими вакансіями медіанні зарплати за рік зросли приблизно на 15-22%, залежно від професії.
Таке зростання відбувається на тлі дефіциту працівників. Високі зарплатні пропозиції роботодавці використовують як спосіб залучити нових кандидатів та втримати людей, які вже працюють.
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З січня 2026 року мінімальна зарплата в Україні становить 8 647 гривень до оподаткування. За даними OLX Робота, медіанні зарплати на вакансіях робітничих професій у середньому у 4-6 разів перевищують мінімальну зарплату.
Ще більша різниця - якщо порівнювати їх із прожитковим мінімумом. У 2026 році він становить 3 209 гривень.
Медіанні зарплати робітничих спеціальностей у середньому перевищують цей показник приблизно у 17 разів. Наприклад, зарплата слюсаря вища за прожитковий мінімум приблизно в 11 разів, а штукатура - приблизно у 20 разів.
У Польщі зарплати за схожими робітничими професіями значно вищі у перерахунку на гривні. Водночас єдиної тенденції до зростання за рік там немає.
Найбільше зросла медіанна зарплата муляра - на 38%, до 11 тис. злотих, або близько 126,9 тис. гривень за курсом 11,53 гривні за злотий станом на 6 жовтня 2026 року.
Також зросли зарплати:
Серед найвищих медіанних зарплат у Польщі в серпні 2026 року були:
Водночас зарплата маляра за рік зменшилася на 13% - до 7,8 тис. злотих, або приблизно 90 тис. гривень.
Мінімальна зарплата у Польщі в 2026 році становить 4 806 злотих брутто, що за наведеним курсом відповідає приблизно 55,5 тис. гривень.
Таким чином, медіанні зарплати робітничих професій у Польщі в середньому у 1,5-2 рази перевищують мінімальну.
Прожитковий мінімум у Польщі у 2026 році становить 1 010 злотих для людини, яка живе сама, та 823 злотих для людини в сім'ї. У перерахунку це близько 11,6 тис. та 10 тис. гривень відповідно.
Медіанні зарплати представників робітничих професій у середньому перевищують ці показники у 9-11 разів.
Порівняння показує помітну різницю в рівні зарплат за робітничими професіями в Україні та Польщі. В Україні при цьому протягом останнього року переважно спостерігалося зростання зарплатних пропозицій.
У Польщі динаміка була менш однорідною: за одними професіями зарплати зросли, а за іншими - знизилися.
Водночас порівнювати привабливість роботи лише за розміром зарплати некоректно. На реальний дохід впливають також податки, вартість житла, харчування, транспорт та інші витрати, а також умови праці.
Раніше РБК-Україна писало, що українці дедалі частіше розглядають короткострокову роботу в Польщі на 2-3 місяці, після чого планують повернутися додому. Для таких працівників пропонують вакансії на складах і виробництвах із заробітком близько 1200-2000 доларів, а також організовують проїзд, житло та супровід.
Також ми розповідали, що польські компанії обережно розширюють постійні штати та дедалі частіше залучають тимчасових працівників, субпідрядників і аутсорсинг. Найбільший попит на персонал нині спостерігається у логістиці, роздрібній торгівлі, HoReCa та харчовому виробництві.