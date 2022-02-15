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65,7% киевлян считают, что районами должны управлять избранные районные советы, - опрос

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Киев, Вторник 15 февраля 2022 12:58
65,7% киевлян считают, что районами должны управлять избранные районные советы, - опрос Фото: КГГА (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

2/3 киевлян считают, что районами должны руководить избранные советы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты социологического опроса, проведенного по заказу ОО "Центр развития городов".

Опрошенные киевляне высказались за восстановление в Киеве районных советов. Так, 65,7% считают, что районами должны управлять избранные районные советы, а 18,4% считают, что районами столицы должны управлять назначенные мэром чиновники. "Человека президента" в качестве главы района хотят видеть только 3,2% киевлян.

В частности, среди людей старше 60 лет за создание райсоветов высказались 72,9% опрошенных, среди молодежи 18-39 лет - 59,4%.

Соцопрос проводился с 28 января по 8 февраля 2022 года исследовательским центром "Имидж-контроль" по заказу ОО "Центр развития городов". Данные были собраны путем уличного опроса методом "face-to-face" с помощью технологии Express-poll. В опросе приняли участие 1005 киевлян от 18 лет. Выборка репрезентативна по возрасту и полу. Статистическая погрешность не превышает 3,2%.

Как сообщалось, ранее мэр Киева Виталий Кличко инициировал восстановление в столице районных советов.

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КГГА
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