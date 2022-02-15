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65,7% киян вважають, що районами мають керувати обрані районні ради, - опитування

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Київ, Вівторок 15 лютого 2022 12:58
65,7% киян вважають, що районами мають керувати обрані районні ради, - опитування Фото: КМДА (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

2/3 киян вважають, що районами мають керувати обрані ради.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати соціологічного опитування, проведеного на замовлення ГО "Центр розвитку міст".

Опитані кияни висловилися за відновлення у Києві районних рад. Так, 65,7% вважають, що районами мають керувати обрані районні ради, а 18,4% вважає, що районами столиці мають управляти призначені мером чиновники. "Людину президента" в якості голови району хочуть бачити лише 3,2% киян.

Зокрема, серед людей старше 60 років за створення райрад висловилися 72,9% опитаних, серед молоді 18-39 років - 59,4%.

Соцопитування проводилося з 28 січня по 8 лютого 2022 року дослідницьким центром "Імідж-контроль" на замовлення ГО "Центр розвитку міст". Дані були зібрані шляхом вуличного опитування методом "face-to-face" за допомогою технології Express-poll. В опитуванні взяли участь 1005 киян віком від 18 років. Вибірка репрезентативна за віком та статтю. Статистична похибка не перевищує 3,2%.

Як повідомлялося, раніше мер Києва Віталій Кличко ініціював відновлення в столиці районних рад.

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