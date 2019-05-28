62% предприятий Закарпатья обустроили газовые счетчики модемами

735 предприятий Закарпатской области обустроили коммерческие узлы учета средствами дистанционной передачи данных. Это 62% от общего количества небытовых потребителей, на чьих объектах следует установить такие модемы. Об этом сообщает пресс-служба ПАО "Закарпатгаз".

Приборы дистанционной передачи присылают данные об объемах потребления к оператору ГРС ежедневно. Это необходимо для надлежащей организации суточной балансировки на внутреннем рынке природного газа, которое стартовало 1 марта 2019 года.

"Установка таких устройств необходимо для обеспечения суточного учета и точного прогнозирования объемов потребления газа в области. Требование об обязательности установки содержится в Кодексе газораспределительных систем и утвержденная еще в ноябре 2015 года. Она распространяется на предприятия с объемами потребления более, чем 10 тыс. куб. м газа в год, или на которых установлены счетчики типоразмера G-10 и более", – пояснила и.о. коммерческого директора ПАО "Закарпатгаз" Юлия Соколова.

По словам пресс-службы, пока промышленные предприятия избегают выполнения требований действующего Кодекса газораспределительных систем по установке приборов дистанционного учета, специалисты ПАО "Закарпатгаз" сводят баланс газа в так называемом "ручном режиме": используя телефон, электронную почту, СМС-сообщения и Viber.

"Если с представителями предприятий отсутствует связь, а такое бывает достаточно часто, сбор данных значительно осложняется. А еще во время передачи данных так называемым "ручным способом" растет количество ошибок и неточностей. Из-за этого существует вероятность применения штрафов со стороны "Укртрансгаза", которые будут выставлены потребителям. Поэтому установка модемов, которые автоматически передают необходимую информацию, вполне логичная и оправданная", – добавила Юлия Соколова.

В пресс-службе отметили, что необходимость установки модемов на газовых счетчиках неоднократно подчеркивала и Национальная комиссия по вопросам энергетики и коммунальных услуг. В прошлом году Регулятор предоставил предприятиям очередную отсрочку до мая текущего года под предоставление безотзывного гарантийного письма. Однако 38% юридических лиц Закарпатья еще не установили необходимое оборудование.