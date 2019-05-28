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62% предприятий Закарпатья обустроили газовые счетчики модемами


Это необходимо для надлежащей организации суточной балансировки на внутреннем рынке природного газа

735 предприятий Закарпатской области обустроили коммерческие узлы учета средствами дистанционной передачи данных. Это 62% от общего количества небытовых потребителей, на чьих объектах следует установить такие модемы. Об этом сообщает пресс-служба ПАО "Закарпатгаз".

Приборы дистанционной передачи присылают данные об объемах потребления к оператору ГРС ежедневно. Это необходимо для надлежащей организации суточной балансировки на внутреннем рынке природного газа, которое стартовало 1 марта 2019 года.

"Установка таких устройств необходимо для обеспечения суточного учета и точного прогнозирования объемов потребления газа в области. Требование об обязательности установки содержится в Кодексе газораспределительных систем и утвержденная еще в ноябре 2015 года. Она распространяется на предприятия с объемами потребления более, чем 10 тыс. куб. м газа в год, или на которых установлены счетчики типоразмера G-10 и более", – пояснила и.о. коммерческого директора ПАО "Закарпатгаз" Юлия Соколова.

По словам пресс-службы, пока промышленные предприятия избегают выполнения требований действующего Кодекса газораспределительных систем по установке приборов дистанционного учета, специалисты ПАО "Закарпатгаз" сводят баланс газа в так называемом "ручном режиме": используя телефон, электронную почту, СМС-сообщения и Viber.

"Если с представителями предприятий отсутствует связь, а такое бывает достаточно часто, сбор данных значительно осложняется. А еще во время передачи данных так называемым "ручным способом" растет количество ошибок и неточностей. Из-за этого существует вероятность применения штрафов со стороны "Укртрансгаза", которые будут выставлены потребителям. Поэтому установка модемов, которые автоматически передают необходимую информацию, вполне логичная и оправданная", – добавила Юлия Соколова.

В пресс-службе отметили, что необходимость установки модемов на газовых счетчиках неоднократно подчеркивала и Национальная комиссия по вопросам энергетики и коммунальных услуг. В прошлом году Регулятор предоставил предприятиям очередную отсрочку до мая текущего года под предоставление безотзывного гарантийного письма. Однако 38% юридических лиц Закарпатья еще не установили необходимое оборудование.

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