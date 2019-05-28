62% підприємств Закарпаття облаштували газові лічильники модемами

735 підприємств Закарпатської області облаштували комерційні вузли обліку засобами дистанційної передачі даних. Це 62% від загальної кількості непобутових споживачів, на чиїх об’єктах слід встановити такі модеми. Про це повідомляє прес-служба ПАТ "Закарпатгаз".

Прилади дистанційної передачі надсилають дані про обсяги споживання до оператора ГРМ щоденно. Це необхідно для належної організації добового балансування на внутрішньому ринку природного газу, яке стартувало 1 березня 2019 року.

"Встановлення таких пристроїв необхідне для забезпечення добового обліку та точного прогнозування обсягів споживання газу в області. Вимога про обов’язковість встановлення міститься в Кодексі газорозподільних систем і затверджена ще у листопаді 2015 року. Вона розповсюджується на підприємства з обсягами споживання більше, ніж 10 тис. куб. м газу на рік, або на яких встановлено лічильники типорозміру G-10 та більше", – пояснила в.о. комерційного директора ПАТ "Закарпатгаз" Юлія Соколова.

За словами прес-служби, поки промислові підприємства уникають виконання вимог чинного Кодексу газорозподільних систем зі встановлення приладів дистанційного обліку, фахівці ПАТ "Закарпатгаз" зводять баланс газу у так званому "ручному режимі": використовуючи телефон, електронну пошту, СМС-повідомлення та Viber.

"Якщо з представниками підприємств відсутній зв’язок, а таке буває досить часто, збір даних значно ускладнюється. А ще під час передачі даних так званим "ручним способом" зростає кількість помилок та неточностей. Через що існує вірогідність застосування штрафів з боку "Укртрансгазу", які будуть виставлені споживачам. Тому встановлення модемів, які автоматично передають необхідну інформацію, цілком логічне і виправдане", – додала в.о. комерційного директора ПАТ "Закарпатгаз" Юлія Соколова.

У прес-службі зазначили, що на необхідності встановлення модемів на газових лічильниках неодноразово наголошувала і Національна комісія з питань енергетики та комунальних послуг. Минулого року Регулятор надав підприємствам чергову відстрочку до травня поточного року під надання безвідкличного гарантійного листа. Проте 38% юридичних осіб Закарпаття ще не встановили необхідне обладнання.