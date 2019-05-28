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62% підприємств Закарпаття облаштували газові лічильники модемами


Це необхідно для належної організації добового балансування на внутрішньому ринку природного газу

735 підприємств Закарпатської області облаштували комерційні вузли обліку засобами дистанційної передачі даних. Це 62% від загальної кількості непобутових споживачів, на чиїх об’єктах слід встановити такі модеми. Про це повідомляє прес-служба ПАТ "Закарпатгаз".

Прилади дистанційної передачі надсилають дані про обсяги споживання до оператора ГРМ щоденно. Це необхідно для належної організації добового балансування на внутрішньому ринку природного газу, яке стартувало 1 березня 2019 року.

"Встановлення таких пристроїв необхідне для забезпечення добового обліку та точного прогнозування обсягів споживання газу в області. Вимога про обов’язковість встановлення міститься в Кодексі газорозподільних систем і затверджена ще у листопаді 2015 року. Вона розповсюджується на підприємства з обсягами споживання більше, ніж 10 тис. куб. м газу на рік, або на яких встановлено лічильники типорозміру G-10 та більше", – пояснила в.о. комерційного директора ПАТ "Закарпатгаз" Юлія Соколова.

За словами прес-служби, поки промислові підприємства уникають виконання вимог чинного Кодексу газорозподільних систем зі встановлення приладів дистанційного обліку, фахівці ПАТ "Закарпатгаз" зводять баланс газу у так званому "ручному режимі": використовуючи телефон, електронну пошту, СМС-повідомлення та Viber.

"Якщо з представниками підприємств відсутній зв’язок, а таке буває досить часто, збір даних значно ускладнюється. А ще під час передачі даних так званим "ручним способом" зростає кількість помилок та неточностей. Через що існує вірогідність застосування штрафів з боку "Укртрансгазу", які будуть виставлені споживачам. Тому встановлення модемів, які автоматично передають необхідну інформацію, цілком логічне і виправдане", – додала в.о. комерційного директора ПАТ "Закарпатгаз" Юлія Соколова.

У прес-службі зазначили, що на необхідності встановлення модемів на газових лічильниках неодноразово наголошувала і Національна комісія з питань енергетики та комунальних послуг. Минулого року Регулятор надав підприємствам чергову відстрочку до травня поточного року під надання безвідкличного гарантійного листа. Проте 38% юридичних осіб Закарпаття ще не встановили необхідне обладнання.

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