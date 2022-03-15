UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Более 62 миллионов грн – поддержка ПУМБ для ВСУ и Сил теробороны

 

Идет героическое противостояние украинского народа российскому вторжению. ПУМБ Рината Ахметова перечислил более 62 миллионов гривен на поддержку украинских воинов: 30 миллионов гривен на Вооруженные Силы Украины и более 32 миллионов гривен на Силы территориальной обороны.

Председатель Правления ПУМБ Сергей Черненко: «ПУМБ вместе с Украиной 30 лет. Все кризисные периоды проходит совместно с украинцами. Сейчас командой мы обеспечиваем стабильность украинской финансовой системы. Также поддерживаем наших защитников. Украинские воины стоят на защите наших клиентов и сотрудников, наших семей, независимости Украины. Мы благодарны им, что отстаивают свободу каждого уголка родной земли. Слава Украине!»

Читайте РБК-Украина в Google News